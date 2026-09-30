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Швейцария разгроми Шотландия, Словения спечели с 2:0

Швейцария разгроми Шотландия, Словения спечели с 2:0

30 Септември, 2026 08:35 540 0

  • лига на нациите-
  • швейцария-
  • словения-
  • албания-
  • словакия

Швейцария и Словения записаха победи в Група B/1 на Лигата на нациите. Албания и Словакия също взеха по три точки.

Швейцария разгроми Шотландия, Словения спечели с 2:0 - 1
Снимка: shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Швейцария разгроми Шотландия с 3:0 в Глазгоу и оглави Група B/1 на Лигата на нациите с шест точки. В същата група Словения победи Република Северна Македония с 2:0 и събра четири точки.

Мачът в Глазгоу се промени още в началото, след като Джак Хендри получи червен картон. Дузпа за гостите беше отменена след преглед с ВАР, но непосредствено след това Рикардо Родригес откри резултата за Швейцария.

Нико Елведи удвои преднината на швейцарците в 55-ата минута, а Мохамед Амдуни оформи крайното 3:0 около десет минути преди края на редовното време. Шотландия остава с една точка, докато Република Северна Македония е без актив.

Словения реши мача след почивката

Словения стигна до успеха срещу Република Северна Македония с два гола през второто полувреме. Санди Ловрич и Альоша Матко се разписаха за победителите.

В Група C/1 Албания спечели с 3:0 при гостуването си на Сан Марино. Анис Мехмети, Мирто Узуни и Рей Манай отбелязаха головете за албанския тим, който е лидер в класирането с шест точки. Финландия има четири, Беларус е с една, а Сан Марино е без точка.

Словакия стигна до късен гол срещу Казахстан

Словакия победи Казахстан с 2:1 в мач от Група C/3. Лео Сауер даде преднина на словаците в 26-ата минута, а Рамазан Каримов изравни десет минути по-късно.

Решаващият гол падна в 82-рата минута, когато Давид Ханко донесе победата на Словакия. Тимът води в групата с шест точки. Фарьорските острови са с две, а Казахстан и Молдова имат по една точка.

Източници: БТА


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