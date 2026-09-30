Ивайло Петев пое турския Мардин 1969

Ивайло Петев беше официално представен като нов старши треньор на турския Мардин 1969 Спор. Церемонията се състоя на клубния стадион „21-и ноември“ и беше водена от президента Ръдван Ашар. На нея присъстваха още вицепрезидентът Вейси Дюян и изпълнителният директор Полат Касап.

След края на пресконференцията българският специалист проведе и първата си тренировка начело на отбора. Мардин заема седмо място във Втора лига, но е в серия от две поредни поражения, които доведоха до треньорската промяна.

Първият мач е срещу Бурсаспор

Първото изпитание пред Петев ще бъде гостуването на Бурсаспор на 11 октомври в мач от деветия кръг на турското първенство. Съперникът заема второ място с 19 точки и изостава от лидера Кайзериспор единствено по голова разлика.

Мардин 1969 Спор се подготвя за срещата, която ще бъде първият официален мач на Петев начело на тима. Клубът влезе във второто ниво на турския футбол през това лято.

Петев води босненски екип

В щаба на българския треньор ще работят трима босненци. Славен Муса е назначен за първи помощник, Асмир Сомун ще отговаря за подготовката на вратарите, а Алмир Сеферович ще бъде физиотерапевт. От турска страна към екипа ще се присъединят още двама помощници и анализатор.

„Нямам търпение да поема работата в този амбициозен проект. Възхитен съм от посрещането и от отношението. Сигурен съм, че ни предстоят много успехи заедно“, каза Петев при представянето си.

Ръководството на Мардин 1969 Спор заяви, че очаква международният опит на българина и неговия екип да допринесе за развитието на клуба. В изявлението си от клуба посочиха, че Петев е работил в Шампионската лига и с национални отбори.

Българската връзка в състава на Мардин се допълва от крилото Здравко Димитров, който се присъедини към клуба през лятото след престой в Амедспор. В момента футболистът е с националния отбор на България за мачовете от турнира Лига на нациите на УЕФА.

Източници: БТА