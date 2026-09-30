Майката на Радо от „Ергенът: Любов в рая“ по-секси от избраницата му Габи (СНИМКИ)

Коя майка ще изпрати 22-годишния си син в любовно риалити с проследяващо устройство в багажа? Този въпрос си задават всички фенове на „Ергенът: Любов в рая“, след като от продукцията показаха тракера на Радослав Ангелов, с който бил изпратен в шоуто. Intrigi.bg успя да намери отговора на този въпрос.
Ели Ангелова – майката на Радо, се оказа топ красавица и далеч по-сексапилна от избраницата на младока в риалити предаването. А именно – 32-годишната Габриела Петрова.
Освен че Ели видно няма никакви корекции по себе си, за своите 50 години секси мамчето има убийствена фигура и поддържани форми. Тя разчита само на естествената си красота.
За разлика от нея, „лелята на Радо“, както отвън наричат Габи, е доста тунингована – тя има силиконов бюст, операция на носа, значително количество хиалурон в устните, филъри в скулите, бетонирано от ботокс лице и прочие.
Неслучайно зрители на „Ергенът: Любов в рая“ подозират, че майката на Радо е изпаднала в ужас, гледайки избора на сина си в риалити шоуто.
Че Ели е доста чувствителна, що се отнася до сина си, пролича още преди няколко епизода, когато от продукцията разкриха, че Радо е влязъл в шоуто с тракер в багажа, сложен от майка му.
„Родителите на малки ученици слагат подобни в раниците на децата си. Това нормално ли е според теб?“, питаха Габи от продукцията.
„Днес ти ставаш мъж, но за мен винаги ще бъдеш онова усмихнато дете, което държах за ръчичка и водех през света. Гордост си ми, радост си ми, смисъл си ми. Винаги ще бъда до теб – в мислите, в сърцето, в тишината“, пише майката на Радо по случай 21-вия му рожден ден в социалните мрежи.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
09:41 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ДрайвингПлежър
Тури му пепел, потресаващото в статията е: всички фенове на Ергенът... е тва вече е истинска лоботомия и то масова!
09:43 30.09.2026
4 Трол
09:44 30.09.2026
5 Бабата на Радо
09:45 30.09.2026
6 Този
09:47 30.09.2026