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Майката на Радо от „Ергенът: Любов в рая“ по-секси от избраницата му Габи (СНИМКИ)

Майката на Радо от „Ергенът: Любов в рая“ по-секси от избраницата му Габи (СНИМКИ)

30 Септември, 2026 09:37 960 6

  • радослав ангелов-
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  • майка

Ели Ангелова – майката на Радослав, се оказа топ красавица

Майката на Радо от „Ергенът: Любов в рая“ по-секси от избраницата му Габи (СНИМКИ) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Коя майка ще изпрати 22-годишния си син в любовно риалити с проследяващо устройство в багажа? Този въпрос си задават всички фенове на „Ергенът: Любов в рая“, след като от продукцията показаха тракера на Радослав Ангелов, с който бил изпратен в шоуто. Intrigi.bg успя да намери отговора на този въпрос.

Ели Ангелова – майката на Радо, се оказа топ красавица и далеч по-сексапилна от избраницата на младока в риалити предаването. А именно – 32-годишната Габриела Петрова.

Освен че Ели видно няма никакви корекции по себе си, за своите 50 години секси мамчето има убийствена фигура и поддържани форми. Тя разчита само на естествената си красота.

За разлика от нея, „лелята на Радо“, както отвън наричат Габи, е доста тунингована – тя има силиконов бюст, операция на носа, значително количество хиалурон в устните, филъри в скулите, бетонирано от ботокс лице и прочие.


Неслучайно зрители на „Ергенът: Любов в рая“ подозират, че майката на Радо е изпаднала в ужас, гледайки избора на сина си в риалити шоуто.

Че Ели е доста чувствителна, що се отнася до сина си, пролича още преди няколко епизода, когато от продукцията разкриха, че Радо е влязъл в шоуто с тракер в багажа, сложен от майка му.

„Родителите на малки ученици слагат подобни в раниците на децата си. Това нормално ли е според теб?“, питаха Габи от продукцията.

„Днес ти ставаш мъж, но за мен винаги ще бъдеш онова усмихнато дете, което държах за ръчичка и водех през света. Гордост си ми, радост си ми, смисъл си ми. Винаги ще бъда до теб – в мислите, в сърцето, в тишината“, пише майката на Радо по случай 21-вия му рожден ден в социалните мрежи.

Източник: hotarena.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    11 0 Отговор
    БаахМаамМу!! Кой реши, че тези вампири са Секси?

    09:41 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Като гледам силиконовото мамче е ясно що синчето му е силиконово мозъка!

    Тури му пепел, потресаващото в статията е: всички фенове на Ергенът... е тва вече е истинска лоботомия и то масова!

    09:43 30.09.2026

  • 4 Трол

    4 0 Отговор
    Това е онази, дето е сложила на сина си джипиес тракер за проследяване.

    09:44 30.09.2026

  • 5 Бабата на Радо

    2 0 Отговор
    Такава ще е, като не се молите...

    09:45 30.09.2026

  • 6 Този

    3 0 Отговор
    Имакямудали имат Едиповиизпълнения?

    09:47 30.09.2026