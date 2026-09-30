Тухел след 2:0 над Чехия: Винаги има какво да подобряваме

Томас Тухел остана доволен от победата на Англия с 2:0 над Чехия в Лигата на нациите. Германският селекционер похвали представянето на отбора през второто полувреме, асистенцията на Трент Александър-Арнолд и факта, че тимът запази „суха“ мрежа.

„Изиграхме професионално второ полувреме. Вдигнахме темпото и агресията, играхме малко по-бързо и движехме топката по-добре. Напълно заслужено спечелихме второто полувреме“, заяви Тухел.

Селекционерът отбеляза, че червеният картон за съперника е променил развоя на срещата. „След червения картон за съперника вече станахме огромни, абсолютни фаворити. „Сухата“ мрежа винаги е важна, тя дава добро усещане на всички“, каза той.

Тухел обаче подчерта, че победата не означава край на работата по отбора. „Винаги има неща, които да подобряваме, но като цяло това беше сериозно представяне и заслужена победа“, допълни наставникът.

Похвала за Александър-Арнолд

Трент Александър-Арнолд получи специално внимание за представянето си. Защитникът направи асистенция, а Тухел оцени високо отношението му към мача.

„Справи се много добре. Направи отлична асистенция. Като цяло, подобно на всички останали, той демонстрира професионализъм, топ отношение към мача и направи едно решително действие“, коментира селекционерът на Англия.

Англия се насочва към Хърватия

Следващото изпитание пред английския отбор е гостуването на Хърватия на 3 октомври. Тухел не разкри дали ще направи промени в състава, но посочи, че по-дългият период за възстановяване ще помогне.

„Имаме три дни между мачовете, което е голяма разлика в сравнение с периода от два дни. Взехме решение да не пътуваме обратно за Англия, а да останем в Прага още една нощ, за да си починат момчетата добре“, обясни той.

След това английският тим ще пътува за Хърватия, където са планирани две тренировки. Тухел се надява Нико О'Райли и Езри Конса да бъдат възстановени и да могат да играят. „Следващият мач срещу директен съперник е изключително важен за нас и искаме да го спечелим“, каза германецът.

Тухел не коментира скандала около Манчестър Сити

Селекционерът беше попитан и дали е трябвало да предпази играчите на Манчестър Сити Елиът Андерсън и Марк Геи от напрежението около клуба.

„Не съм го правил. Сега дори изпитвам угризения на съвестта за това. Всъщност не го направих, защото бях напълно концентриран върху всичко, с което трябва да се справяме тук, и върху подготовката на отбора“, заяви Тухел.

Той добави, че не е разговарял с двамата футболисти по темата и няма да я коментира. Вместо това похвали представянето им в мача с Чехия, като определи Марк Геи като „абсолютно блестящ“ след тежкия двубой срещу Испания. По думите му и Елиът Андерсън е изиграл добър мач.

Източници: Спортал, Англия Футбол