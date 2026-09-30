Селекционерът на Венецуела похвали Кристиан Макун

Селекционерът на Венецуела Освалдо Вискариондо похвали защитника на Левски Кристиан Макун след контролата с Япония в Хирошима. Венецуелците загубиха с 1:2, а Макун остана на терена през всичките 90 минути.

Треньорът отличи представянето на централния бранител при статичните положения в нападение. „Много добро позициониране от Макун и Кастийо. Доволен съм от тях“, заяви Вискариондо.

Селекционерът посочи, че Венецуела е създала няколко опасни ситуации след разигравания от статични положения. По думите му Макун и Кастийо са били близо до гол, но не са успели да се разпишат.

Вискариондо коментира и съдийството в мача, като заяви, че неговият отбор е бил ощетен и не е получил дузпа.

Венецуела продължава с две контроли

Следващият мач на Венецуела е срещу Република Корея на 2 октомври в Улсан. Четири дни по-късно тимът ще се изправи срещу Йордания в Аман.

Източници: Топспорт