Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Селекционерът на Венецуела похвали Кристиан Макун

Селекционерът на Венецуела похвали Кристиан Макун

30 Септември, 2026 09:20 388 0

  • кристиан макун-
  • левски-
  • венецуела-
  • освалдо вискариондо

Защитникът на Левски изигра 90 минути при загубата с 1:2 от Япония в Хирошима.

Селекционерът на Венецуела похвали Кристиан Макун - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Селекционерът на Венецуела Освалдо Вискариондо похвали защитника на Левски Кристиан Макун след контролата с Япония в Хирошима. Венецуелците загубиха с 1:2, а Макун остана на терена през всичките 90 минути.

Треньорът отличи представянето на централния бранител при статичните положения в нападение. „Много добро позициониране от Макун и Кастийо. Доволен съм от тях“, заяви Вискариондо.

Селекционерът посочи, че Венецуела е създала няколко опасни ситуации след разигравания от статични положения. По думите му Макун и Кастийо са били близо до гол, но не са успели да се разпишат.

Вискариондо коментира и съдийството в мача, като заяви, че неговият отбор е бил ощетен и не е получил дузпа.

Венецуела продължава с две контроли

Следващият мач на Венецуела е срещу Република Корея на 2 октомври в Улсан. Четири дни по-късно тимът ще се изправи срещу Йордания в Аман.

Източници: Топспорт


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове