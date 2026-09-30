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Хъркането може да съкрати живота на партньора с две години

Хъркането може да съкрати живота на партньора с две години

30 Септември, 2026 17:31 513 6

  • хъркане-
  • сън-
  • спане-
  • сънна апнея-
  • партньор-
  • здравословен проблем

Хъркането не е само неприятен шум или здравословен проблем, а може да се превърне в проблем и за връзката

Хъркането може да съкрати живота на партньора с две години - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хъркането на човека до нас може да изглежда като досаден битов проблем, но когато всяка нощ нарушава съня, последствията се натрупват. Британско проучване изчислява, че животът с хъркащ партньор може в дългосрочен план да струва на другия човек до около две години сън.

Данните, цитирани от британски медии, показват, че милиони хора във Великобритания живеят с партньор, който хърка. Сред анкетираните 85% заявяват, че решаването на проблема би подобрило отношенията им, а 55% смятат, че хъркането се отразява негативно и на интимния им живот.

Подобни изчисления за „две загубени години“ трябва да се приемат като приблизителна илюстрация на натрупаното недоспиване, а не като доказателство, че хъркането буквално съкращава живота на партньора с две години. Медицинският проблем е друг: редовното прекъсване на съня може да се превърне в хронично недоспиване.

Как хъркането на партньора влияе на здравето

Силното хъркане може да предизвиква многократни кратки събуждания през нощта. Дори човек да заспива отново почти веднага, сънят му става фрагментиран и сутрин може да не се чувства възстановен.

Продължителното недоспиване се свързва с по-лоша концентрация, раздразнителност, нарушения в настроението и по-висок риск от инциденти. При хроничен недостиг на сън се наблюдават и неблагоприятни промени в метаболитното и сърдечносъдовото здраве.

Особено неприятното е, че проблемът засяга и двамата. Единият човек може да има нарушен сън заради собственото си хъркане или сънна апнея, а другият да се буди от шума, движенията и паузите в дишането.

В резултат партньорът може да започне да спи в друга стая. Това понякога подобрява съня, но при някои двойки се отразява на близостта и интимния живот.

Кога хъркането вече е медицински проблем

Хъркането само по себе си невинаги означава заболяване. То обаче е един от основните признаци на обструктивна сънна апнея, при която дихателните пътища многократно се стесняват или затварят по време на сън.

Именно партньорът често е първият човек, който забелязва характерната последователност: силно хъркане, внезапна тишина и пауза в дишането, последвани от задавяне, шумно поемане на въздух и възобновяване на хъркането.

Сънната апнея не трябва да се пренебрегва. Нелекуваното състояние се свързва с повишен риск от високо кръвно налягане, сърдечносъдови заболявания, инсулт, диабет тип 2 и прекомерна сънливост през деня.

Рискът от хъркане и сънна апнея се увеличава при наднормено тегло, употреба на алкохол вечер, тютюнопушене и определени анатомични особености на дихателните пътища. Спането по гръб също може да влоши хъркането при някои хора.

Ако партньорът забелязва паузи в дишането, задушаване през нощта или ако хъркащият страда от силна дневна сънливост, сутрешно главоболие и проблеми с концентрацията, е препоръчителна лекарска консултация и при необходимост изследване на съня.

Така хъркането се оказва повече от „нощен шум“. При единия партньор то може да бъде симптом на заболяване, а при другия да се превърне в причина за продължително недоспиване. И в двата случая решаването на проблема може да означава не само по-тиха спалня, а по-качествен сън и за двамата.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сула

    0 1 Отговор
    Затова никакви връзки, само такива за обувки

    17:41 30.09.2026

  • 3 А, аз се чудех

    0 0 Отговор
    Защо жена ми все ме гони да ходя да спя на вилата, а то какво било. Явно иска да стане дълголетница.

    17:53 30.09.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Това си е болест!

    18:20 30.09.2026

  • 5 Дисциплиниран

    0 0 Отговор
    "Хъркането може да съкрати живота на партньора с две години"
    На "партньора"?!? Аз мога да спя на работа, понеже не хъркам, така че никой партньор нито ще ме чуе, нито ще се почувства ощетен.
    ПП. Някога - изгора, либе..., днес - ПАРТНЬОР!!! Явно и най-съкровените човешки отношения за някои екземпляри вече не са нищо повече от бизнес...

    18:22 30.09.2026

  • 6 А който

    3 0 Отговор
    Пък подпръцква вредно ли е?

    18:24 30.09.2026