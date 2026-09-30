"Хъркането може да съкрати живота на партньора с две години"

Хъркането на човека до нас може да изглежда като досаден битов проблем, но когато всяка нощ нарушава съня, последствията се натрупват. Британско проучване изчислява, че животът с хъркащ партньор може в дългосрочен план да струва на другия човек до около две години сън.

Данните, цитирани от британски медии, показват, че милиони хора във Великобритания живеят с партньор, който хърка. Сред анкетираните 85% заявяват, че решаването на проблема би подобрило отношенията им, а 55% смятат, че хъркането се отразява негативно и на интимния им живот.

Подобни изчисления за „две загубени години“ трябва да се приемат като приблизителна илюстрация на натрупаното недоспиване, а не като доказателство, че хъркането буквално съкращава живота на партньора с две години. Медицинският проблем е друг: редовното прекъсване на съня може да се превърне в хронично недоспиване.

Как хъркането на партньора влияе на здравето

Силното хъркане може да предизвиква многократни кратки събуждания през нощта. Дори човек да заспива отново почти веднага, сънят му става фрагментиран и сутрин може да не се чувства възстановен.

Продължителното недоспиване се свързва с по-лоша концентрация, раздразнителност, нарушения в настроението и по-висок риск от инциденти. При хроничен недостиг на сън се наблюдават и неблагоприятни промени в метаболитното и сърдечносъдовото здраве.

Особено неприятното е, че проблемът засяга и двамата. Единият човек може да има нарушен сън заради собственото си хъркане или сънна апнея, а другият да се буди от шума, движенията и паузите в дишането.

В резултат партньорът може да започне да спи в друга стая. Това понякога подобрява съня, но при някои двойки се отразява на близостта и интимния живот.

Кога хъркането вече е медицински проблем

Хъркането само по себе си невинаги означава заболяване. То обаче е един от основните признаци на обструктивна сънна апнея, при която дихателните пътища многократно се стесняват или затварят по време на сън.

Именно партньорът често е първият човек, който забелязва характерната последователност: силно хъркане, внезапна тишина и пауза в дишането, последвани от задавяне, шумно поемане на въздух и възобновяване на хъркането.

Сънната апнея не трябва да се пренебрегва. Нелекуваното състояние се свързва с повишен риск от високо кръвно налягане, сърдечносъдови заболявания, инсулт, диабет тип 2 и прекомерна сънливост през деня.

Рискът от хъркане и сънна апнея се увеличава при наднормено тегло, употреба на алкохол вечер, тютюнопушене и определени анатомични особености на дихателните пътища. Спането по гръб също може да влоши хъркането при някои хора.

Ако партньорът забелязва паузи в дишането, задушаване през нощта или ако хъркащият страда от силна дневна сънливост, сутрешно главоболие и проблеми с концентрацията, е препоръчителна лекарска консултация и при необходимост изследване на съня.

Така хъркането се оказва повече от „нощен шум“. При единия партньор то може да бъде симптом на заболяване, а при другия да се превърне в причина за продължително недоспиване. И в двата случая решаването на проблема може да означава не само по-тиха спалня, а по-качествен сън и за двамата.