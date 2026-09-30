Две промени в програмата на Купа България

По предложение на Българската професионална футболна лига и със съгласието на съответните клубове, са направени промени в програмата на две срещи от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България.

Двубоят между „Беласица“ (Петрич) и „Добруджа 1919“ (Добрич) ще се проведе на 4 октомври 2026 г. (неделя) от 13:00 ч., вместо от първоначално обявения начален час 15:00 ч.

Срещата между „Оборище“ (Панагюрище) и „Янтра 2019“ (Габрово) се пренасрочва за 4 октомври 2026 г. (неделя) от 14:00 ч., вместо за 3 октомври от 14:00 ч.