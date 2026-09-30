БФС поднесе съболезнования за Илиян Филипов

Българският футболен съюз изрази съболезнования към семейството и близките на президента на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. Футболната централа отправи съпричастност и към всички представители на пловдивския клуб по повод трагичната му кончина.

„Българският футболен съюз изразява своите най-дълбоки съболезнования към семейството, близките и всички представители на ПФК Ботев (Пловдив) по повод трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов“, се посочва в съобщението.

От БФС заявиха, че със загубата на Филипов българският футбол се разделя с личност, оставила своя отпечатък върху развитието на Ботев (Пловдив) и футболната общност в Пловдив.

„В този тежък момент Българският футболен съюз изразява своята съпричастност към всички, които скърбят за Илиян Филипов, и отдава почит към неговата памет.“

Източници: Спортал