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БФС потвърди: Атанас Рибарски ще води националния отбор в следващите два мача

БФС потвърди: Атанас Рибарски ще води националния отбор в следващите два мача

30 Септември, 2026 15:14 666 9

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  • естония-
  • стадион “христо ботев”-
  • пловдив-
  • исландия-
  • люксембург-
  • лигата на нациите

Оставката на Александър Димитров е приета

БФС потвърди: Атанас Рибарски ще води националния отбор в следващите два мача - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион “Христо Ботев” в Пловдив. За това информираха официално от централата.


Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите.

Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    11 3 Отговор
    Рибарски ще смени Димитров като треньор - добре,

    а кога ще бъде сменен Гонзо?
    /човека от ангажименти в БФС няма време да завърши 9 клас в училище/

    Коментиран от #3

    15:18 30.09.2026

  • 2 мрежа

    6 1 Отговор
    Кой ще поеме отговорност за това недоразумение,което беше национален треньор?

    15:21 30.09.2026

  • 3 Червен

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Зеления":

    Бербатов и Стилян, а Марто Петров - директор на националите!

    Коментиран от #5

    15:30 30.09.2026

  • 4 Предложение

    6 1 Отговор
    Рибар, качвай отбора на Дунав или на Янтра Габрово на самолета за Исландия и ще видиш как ще се раздадат момчетата.

    15:35 30.09.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Червен":

    Ще вържем и ще цъфнем с тях. Стилиян го остави. Още се лекува от левкемия. Бербатов е един заплес, дето пищова си оставя в колата. Марто пък се остави една фуста от банката да му измъкне парите. Зарежи ги тия.

    Коментиран от #6

    15:40 30.09.2026

  • 6 Червен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Викаш да си оставим Гонзо докато почнат да ни шамарят и от Сан Марино?

    Коментиран от #8

    15:55 30.09.2026

  • 7 ТРАГЕДИЯ СТЕ.

    1 0 Отговор
    Сега хващайте такъмите и за РИБА. НАСЛУКА ДАНО ДА КЛЪВНЕ НЯКОЯ РИБКА.

    16:01 30.09.2026

  • 8 Зеления

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Червен":

    Човека не ти каза да се остави Гонзо, а ти каза че Бербатов не е алтернативата и аз му подкрепям мнението.

    16:01 30.09.2026

  • 9 Тоя Цеката го изгони

    1 0 Отговор
    От Бистрица,Гонзо го слага за национален селекционер.??!

    16:19 30.09.2026

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