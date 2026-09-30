БФС потвърди: Атанас Рибарски ще води националния отбор в следващите два мача

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион “Христо Ботев” в Пловдив. За това информираха официално от централата.
Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите.
Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеления
а кога ще бъде сменен Гонзо?
/човека от ангажименти в БФС няма време да завърши 9 клас в училище/
Коментиран от #3
15:18 30.09.2026
2 мрежа
15:21 30.09.2026
3 Червен
До коментар #1 от "Зеления":Бербатов и Стилян, а Марто Петров - директор на националите!
Коментиран от #5
15:30 30.09.2026
4 Предложение
15:35 30.09.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Червен":Ще вържем и ще цъфнем с тях. Стилиян го остави. Още се лекува от левкемия. Бербатов е един заплес, дето пищова си оставя в колата. Марто пък се остави една фуста от банката да му измъкне парите. Зарежи ги тия.
Коментиран от #6
15:40 30.09.2026
6 Червен
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Викаш да си оставим Гонзо докато почнат да ни шамарят и от Сан Марино?
Коментиран от #8
15:55 30.09.2026
7 ТРАГЕДИЯ СТЕ.
16:01 30.09.2026
8 Зеления
До коментар #6 от "Червен":Човека не ти каза да се остави Гонзо, а ти каза че Бербатов не е алтернативата и аз му подкрепям мнението.
16:01 30.09.2026
9 Тоя Цеката го изгони
16:19 30.09.2026