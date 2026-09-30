Новини
Свят »
Великобритания »
Макрон и Санчес приветстваха идеята Великобритания да се върне в ЕС

Макрон и Санчес приветстваха идеята Великобритания да се върне в ЕС

30 Септември, 2026 17:59 797 37

  • еманюел макрон-
  • великобритания-
  • ес-
  • идея-
  • макрон-
  • санчес

Френският президент определи евентуалното завръщане на Лондон като „много добра новина“, докато испанският премиер заяви, че би посрещнал страната „с отворени обятия“

Макрон и Санчес приветстваха идеята Великобритания да се върне в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон и испанският премиер Педро Санчес заявиха подкрепа за идеята Великобритания да преразгледа отношенията си с Европейския съюз и евентуално да се върне в блока. Двамата направиха изявленията си на съвместна пресконференция в Мадрид, предава News.bg.

Макрон приветства позицията на британския премиер Анди Бърнам, който заяви, че Лондон трябва да разгледа различни възможности за бъдещите си отношения с ЕС, включително възстановяване на пълноправното членство.

„Добре дошли отново“, заяви Макрон и определи евентуалното завръщане на Великобритания като добра новина както за британците, така и за Европа. Френският президент добави, че Бърнам е проявил смелост, като е поставил въпроса за бъдещето на отношенията с ЕС.

Санчес също изрази положително отношение към подобна перспектива. По думите му Brexit е бил „огромна загуба“ както за британския народ, така и за европейския проект, а Испания би приветствала Великобритания „с отворени обятия“, ако някога бъде взето решение за връщане в ЕС.

В същото време Бърнам не е обявил конкретно решение за повторно присъединяване. Той призова за оценка на различни варианти - от запазване на сегашните отношения до по-тясно сътрудничество, връщане към единния пазар или митническия съюз и евентуално пълноправно членство.

По време на срещата Макрон и Санчес обсъдиха и миграционния натиск върху испанския анклав Сеута в Северна Африка. Френският президент заяви, че Испания се е оказала „жертва на нападение“ и призова за по-голяма солидарност между европейските държави при подобни ситуации.

Макрон подчерта необходимостта от по-добра координация в областта на сигурността, особено в рамките на Шенгенското пространство.

Санчес от своя страна акцентира върху необходимостта от по-силно европейско единство и защита на демократичните ценности. Двамата лидери потвърдиха общите си позиции по редица международни въпроси, включително войните в Украйна, Газа и Близкия изток, както и ангажимента си към международното право и многостранния ред.

Срещата се проведе на фона на усилията на Бърнам за нова рамка на отношенията между Великобритания и ЕС. Конкретните параметри на евентуална промяна предстои да бъдат предмет на бъдещи политически преговори.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 С Великобритания

    8 19 Отговор
    Европа е още по силна!

    Путин не е доволен!😏

    Коментиран от #14, #24, #28

    18:03 30.09.2026

  • 3 Сатана Z

    13 6 Отговор
    Да бе,по-голямата част от анализаторите смятат, че Великобритания по-скоро ще се опита да договори "хибриден модел" – по-близко икономическо партньорство (например само Митнически съюз), което да облекчи бизнеса, но без да предава пълния си политически суверенитет на Брюксел

    18:06 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стоянчо Пуканката

    15 5 Отговор
    Тия полячовци приветствали- моля ви се!- рижавите инцести да се върнели в обруления Евроколхоз. Боже, боже, колко мъка има на тоя свят!

    Коментиран от #35

    18:07 30.09.2026

  • 6 Макарона е пътник

    9 5 Отговор
    с разписан билет като СтарМъра. Нека се мисли за Наполеончо, това галско 🐓,не ни пречи.

    18:07 30.09.2026

  • 7 Краси

    12 2 Отговор
    Да впишат каракачаните в конституцията,първи заселници на острова!

    Коментиран от #10

    18:08 30.09.2026

  • 8 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Печелене на време: Анди Бърнам и екипът му са наясно, че Брюксел има твърди и сурови условия. Показвайки „желание“, Лондон прехвърля топката в полето на ЕС – ако преговорите се провалят, британското правителство ще може да каже на избирателите си: „Ние опитахме да се сближим в името на бизнеса, но Брюксел отново поставя невъзможни условия“.
    Британската дипломация е известна с прагматизма си и способността да преговаря твърдо. Те знаят, че ЕС има интерес от британския пазар и от сътрудничеството в отбраната, така че тази „въдица“ може да е просто начин да си издействат максимално добри условия, без реално да се отказват от суверенитета си.

    Коментиран от #16

    18:09 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Панаю

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Краси":

    Прав си.

    18:10 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Удри евраста с лопатЕто

    8 1 Отговор
    хахахахаха кой ще се качи на титаник точно преди да потъне ве, сега лъжат ингилизите, че са зле заради напускането на ЕС и никой не им казва, че ЕС е още по зле и от тях, те не си промениха нищо след напускането, нито изгониха мигрантите, нито смениха данъчната или друга политика, нищо не направиха.

    18:13 30.09.2026

  • 13 Марсула

    10 3 Отговор
    Много уважавам британия ....но повече уважавам парите които ще открадна от тях !!!!! Да живее войната !!!!!

    Коментиран от #21

    18:14 30.09.2026

  • 14 ха, ха, ха...

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "С Великобритания":

    Че тя нито Великобритания, нито ЕС някога са напущали НАТО и военно си остана свързана с ЕС. Раздялата е само икономическа и законодателна.

    18:14 30.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Много точно

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    казано, но бритишите няма да ги огрее пак да са галениците на ЕС, колкото и да въртят и сучат, и сега като видяха дебелия, дай обратно.

    18:15 30.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Европа трябва да се обединява,

    7 7 Отговор
    не да се дели.

    За да спира мераклиите за диктаторчета - Тръмп, Си, Путин и подобни.

    Коментиран от #30

    18:16 30.09.2026

  • 19 Великобритания

    8 3 Отговор
    Вече е пакистанобритания

    18:16 30.09.2026

  • 20 Додо

    7 1 Отговор
    Тъкмо навреме!
    Сега,когато величественият кораб на ЕС-а гордо оре коралите с бушприта ,един такъв колосален якарь,какъвто е Ингланд , ще ни дойде добре.А морските вълни ще изкъпят старателно и преждевременно Бом-брамселите .

    18:17 30.09.2026

  • 21 Урсулите от феса

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Марсула":

    Не си права Марсуло , нас защо ни забравяш ....къде е нашия дял за войната ......аааа за мира в покрайна ??

    18:17 30.09.2026

  • 22 Удри евраста с лопатЕто

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "ШЕФА":

    То па щото ЕС не е фалирал, един разцвет е настанал в вземането на милиарди заеми от ЕС, само в заемите им е разцвета обаче.

    18:17 30.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ба бааааа

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "С Великобритания":

    Кое е силното на европа че са в рецесия и фалит

    Коментиран от #32

    18:18 30.09.2026

  • 25 Ехааааааа

    5 2 Отговор
    Макарона ще се чеше скоро като Шперца по кратуната и ще се чуди защо губи изборите ????

    18:19 30.09.2026

  • 26 Механик

    4 2 Отговор
    Да бе. Те британците точно за това излязоха, та 3-4 години по-късно да напъват да се връщат.
    Тук играта е на много по-високо ниво, но каквото и да става, британците няма да си дадат суверенитета на разни КОМИСАРИ от евро-комисариата.
    По-скоро ще търсят начин как без да са в съюза да се ползват от всички привилегии. И най-вече о т привилегията да доушушкат европейските роби.

    18:20 30.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ислямизирана

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "С Великобритания":

    Европа е на смъртен одър

    18:21 30.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Картаген

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Европа трябва да се обединява,":

    Тъй-тъй.
    Трябва да се сплотява,бих казал да се скупчва,че я чака тежка зима.А както знаем Коледните птици се топлят като се скупчват.

    18:22 30.09.2026

  • 31 Стоянчо Пуканката

    4 1 Отговор
    Луничавите кръвосмесители от мъгливото островче се чудят къде да се присламчат за да оцелеят. Понеже Шотландия отдавна се кани да се отцепи, Норд Иреланд с Белфаст начело също искат да се върнат към Родината-Майка-Ирландия...и са дотам инцестите с претенциите че са все-още велика сила. Губят над 30% от скапаното си островче и шелфа в Северно море с нефтените платформи. Дано да стане по-скоро!

    18:23 30.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бг историк

    4 1 Отговор
    Осмия брат на Аспарух,Рангел завладява келтите на острова,които са го наричали-Англе!

    18:24 30.09.2026

  • 34 Факти 🚾

    3 1 Отговор
    Сайт за балъци

    18:32 30.09.2026

  • 35 Къш,къш

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стоянчо Пуканката":

    Сметнай колко са го закъсали на прогизналия остров,че освен бежанци друго не предлагат. Не може!

    18:42 30.09.2026

  • 36 наблюдател

    0 0 Отговор
    Или се връщайте, или Европейският съюз ще заговири на Френски! (макаронът)

    18:45 30.09.2026

  • 37 Сро чно !

    0 0 Отговор
    Още 51км² от Донбас ОСВОБОДЕНИ само днес!
    Тридневния напусна спешно кремля и се отправи към Урал ( бункера) !

    18:46 30.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания