Макрон и Санчес приветстваха идеята Великобритания да се върне в ЕС

Френският президент Еманюел Макрон и испанският премиер Педро Санчес заявиха подкрепа за идеята Великобритания да преразгледа отношенията си с Европейския съюз и евентуално да се върне в блока. Двамата направиха изявленията си на съвместна пресконференция в Мадрид, предава News.bg.

Макрон приветства позицията на британския премиер Анди Бърнам, който заяви, че Лондон трябва да разгледа различни възможности за бъдещите си отношения с ЕС, включително възстановяване на пълноправното членство.

„Добре дошли отново“, заяви Макрон и определи евентуалното завръщане на Великобритания като добра новина както за британците, така и за Европа. Френският президент добави, че Бърнам е проявил смелост, като е поставил въпроса за бъдещето на отношенията с ЕС.

Санчес също изрази положително отношение към подобна перспектива. По думите му Brexit е бил „огромна загуба“ както за британския народ, така и за европейския проект, а Испания би приветствала Великобритания „с отворени обятия“, ако някога бъде взето решение за връщане в ЕС.

В същото време Бърнам не е обявил конкретно решение за повторно присъединяване. Той призова за оценка на различни варианти - от запазване на сегашните отношения до по-тясно сътрудничество, връщане към единния пазар или митническия съюз и евентуално пълноправно членство.

По време на срещата Макрон и Санчес обсъдиха и миграционния натиск върху испанския анклав Сеута в Северна Африка. Френският президент заяви, че Испания се е оказала „жертва на нападение“ и призова за по-голяма солидарност между европейските държави при подобни ситуации.

Макрон подчерта необходимостта от по-добра координация в областта на сигурността, особено в рамките на Шенгенското пространство.

Санчес от своя страна акцентира върху необходимостта от по-силно европейско единство и защита на демократичните ценности. Двамата лидери потвърдиха общите си позиции по редица международни въпроси, включително войните в Украйна, Газа и Близкия изток, както и ангажимента си към международното право и многостранния ред.

Срещата се проведе на фона на усилията на Бърнам за нова рамка на отношенията между Великобритания и ЕС. Конкретните параметри на евентуална промяна предстои да бъдат предмет на бъдещи политически преговори.