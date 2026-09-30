Макрон и Санчес приветстваха идеята Великобритания да се върне в ЕС

Френският президент Еманюел Макрон и испанският премиер Педро Санчес заявиха подкрепа за идеята Великобритания да преразгледа отношенията си с Европейския съюз и евентуално да се върне в блока. Двамата направиха изявленията си на съвместна пресконференция в Мадрид, предава News.bg.
Макрон приветства позицията на британския премиер Анди Бърнам, който заяви, че Лондон трябва да разгледа различни възможности за бъдещите си отношения с ЕС, включително възстановяване на пълноправното членство.
„Добре дошли отново“, заяви Макрон и определи евентуалното завръщане на Великобритания като добра новина както за британците, така и за Европа. Френският президент добави, че Бърнам е проявил смелост, като е поставил въпроса за бъдещето на отношенията с ЕС.
Санчес също изрази положително отношение към подобна перспектива. По думите му Brexit е бил „огромна загуба“ както за британския народ, така и за европейския проект, а Испания би приветствала Великобритания „с отворени обятия“, ако някога бъде взето решение за връщане в ЕС.
В същото време Бърнам не е обявил конкретно решение за повторно присъединяване. Той призова за оценка на различни варианти - от запазване на сегашните отношения до по-тясно сътрудничество, връщане към единния пазар или митническия съюз и евентуално пълноправно членство.
По време на срещата Макрон и Санчес обсъдиха и миграционния натиск върху испанския анклав Сеута в Северна Африка. Френският президент заяви, че Испания се е оказала „жертва на нападение“ и призова за по-голяма солидарност между европейските държави при подобни ситуации.
Макрон подчерта необходимостта от по-добра координация в областта на сигурността, особено в рамките на Шенгенското пространство.
Санчес от своя страна акцентира върху необходимостта от по-силно европейско единство и защита на демократичните ценности. Двамата лидери потвърдиха общите си позиции по редица международни въпроси, включително войните в Украйна, Газа и Близкия изток, както и ангажимента си към международното право и многостранния ред.
Срещата се проведе на фона на усилията на Бърнам за нова рамка на отношенията между Великобритания и ЕС. Конкретните параметри на евентуална промяна предстои да бъдат предмет на бъдещи политически преговори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 С Великобритания
Путин не е доволен!😏
Коментиран от #14, #24, #28
18:03 30.09.2026
3 Сатана Z
18:06 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #35
18:07 30.09.2026
6 Макарона е пътник
18:07 30.09.2026
7 Краси
Коментиран от #10
18:08 30.09.2026
8 Сатана Z
Британската дипломация е известна с прагматизма си и способността да преговаря твърдо. Те знаят, че ЕС има интерес от британския пазар и от сътрудничеството в отбраната, така че тази „въдица“ може да е просто начин да си издействат максимално добри условия, без реално да се отказват от суверенитета си.
Коментиран от #16
18:09 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Панаю
До коментар #7 от "Краси":Прав си.
18:10 30.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Удри евраста с лопатЕто
18:13 30.09.2026
13 Марсула
Коментиран от #21
18:14 30.09.2026
14 ха, ха, ха...
До коментар #2 от "С Великобритания":Че тя нито Великобритания, нито ЕС някога са напущали НАТО и военно си остана свързана с ЕС. Раздялата е само икономическа и законодателна.
18:14 30.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Много точно
До коментар #8 от "Сатана Z":казано, но бритишите няма да ги огрее пак да са галениците на ЕС, колкото и да въртят и сучат, и сега като видяха дебелия, дай обратно.
18:15 30.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Европа трябва да се обединява,
За да спира мераклиите за диктаторчета - Тръмп, Си, Путин и подобни.
Коментиран от #30
18:16 30.09.2026
19 Великобритания
18:16 30.09.2026
20 Додо
Сега,когато величественият кораб на ЕС-а гордо оре коралите с бушприта ,един такъв колосален якарь,какъвто е Ингланд , ще ни дойде добре.А морските вълни ще изкъпят старателно и преждевременно Бом-брамселите .
18:17 30.09.2026
21 Урсулите от феса
До коментар #13 от "Марсула":Не си права Марсуло , нас защо ни забравяш ....къде е нашия дял за войната ......аааа за мира в покрайна ??
18:17 30.09.2026
22 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #11 от "ШЕФА":То па щото ЕС не е фалирал, един разцвет е настанал в вземането на милиарди заеми от ЕС, само в заемите им е разцвета обаче.
18:17 30.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ба бааааа
До коментар #2 от "С Великобритания":Кое е силното на европа че са в рецесия и фалит
Коментиран от #32
18:18 30.09.2026
25 Ехааааааа
18:19 30.09.2026
26 Механик
Тук играта е на много по-високо ниво, но каквото и да става, британците няма да си дадат суверенитета на разни КОМИСАРИ от евро-комисариата.
По-скоро ще търсят начин как без да са в съюза да се ползват от всички привилегии. И най-вече о т привилегията да доушушкат европейските роби.
18:20 30.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ислямизирана
До коментар #2 от "С Великобритания":Европа е на смъртен одър
18:21 30.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Картаген
До коментар #18 от "Европа трябва да се обединява,":Тъй-тъй.
Трябва да се сплотява,бих казал да се скупчва,че я чака тежка зима.А както знаем Коледните птици се топлят като се скупчват.
18:22 30.09.2026
31 Стоянчо Пуканката
18:23 30.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бг историк
18:24 30.09.2026
34 Факти 🚾
18:32 30.09.2026
35 Къш,къш
До коментар #5 от "Стоянчо Пуканката":Сметнай колко са го закъсали на прогизналия остров,че освен бежанци друго не предлагат. Не може!
18:42 30.09.2026
36 наблюдател
18:45 30.09.2026
37 Сро чно !
Тридневния напусна спешно кремля и се отправи към Урал ( бункера) !
18:46 30.09.2026