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ЦСКА представя Маркус Гиздол в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“

ЦСКА представя Маркус Гиздол в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“

2 Октомври, 2026 16:26 521 3

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Събитието ще се проведе на 5 октомври (понеделник) от 15:00 часа

ЦСКА представя Маркус Гиздол в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“ - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол ще бъде официално представен пред спортните журналисти на 5 октомври (понеделник) от 15:00 часа. Събитието носи ключово и символично значение за армейската общност, тъй като това ще бъде и първата проява, организирана на обновения и реконструиран стадион „Българска армия“ в Борисовата градина.

От столичния клуб публикуваха официално обръщение на своя уебсайт, с което отправят покана към медиите:

„ЦСКА има удоволствието да покани представителите на медиите на официалното представяне на Маркус Гиздол като старши треньор на представителния отбор на клуба. Събитието ще се състои на 5 октомври (понеделник) от 15:00 ч. в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“. На пресконференцията ще бъдат допускани само представители на медиите с валидни журналистически карти.“

Първата медийна изява на 57-годишния германски наставник на българска земя ще даде началото на новата му ера начело на „червените“, като се очаква той да разкрие пълния състав на своя треньорски щаб и визията си за развитието на отбора в Първа лига.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевзек

    3 1 Отговор
    Като нямаме армия поне стадиона се казва така

    16:27 02.10.2026

  • 2 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    Тия представяния са ми много смешни! После когато дойде моментът да му бият шутът, няма да има никакви зали и официалности! А би било интересно!

    16:34 02.10.2026

  • 3 Сираков

    2 0 Отговор
    В джобчето ми дрънкат семки и 15 милиона

    16:59 02.10.2026

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