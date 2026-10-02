ЦСКА представя Маркус Гиздол в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол ще бъде официално представен пред спортните журналисти на 5 октомври (понеделник) от 15:00 часа. Събитието носи ключово и символично значение за армейската общност, тъй като това ще бъде и първата проява, организирана на обновения и реконструиран стадион „Българска армия“ в Борисовата градина.

От столичния клуб публикуваха официално обръщение на своя уебсайт, с което отправят покана към медиите:

„ЦСКА има удоволствието да покани представителите на медиите на официалното представяне на Маркус Гиздол като старши треньор на представителния отбор на клуба. Събитието ще се състои на 5 октомври (понеделник) от 15:00 ч. в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“. На пресконференцията ще бъдат допускани само представители на медиите с валидни журналистически карти.“

Първата медийна изява на 57-годишния германски наставник на българска земя ще даде началото на новата му ера начело на „червените“, като се очаква той да разкрие пълния състав на своя треньорски щаб и визията си за развитието на отбора в Първа лига.