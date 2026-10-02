Ясен е щабът на Атанас Рибарски в националния отбор

Атанас Рибарски ще разчита на четирима специалисти в щаба си начело на мъжкия национален отбор на България. Васил Божиков, Данаил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров пътуваха с тима за Рейкявик, където всеки от тях ще отговаря за конкретна част от подготовката.

Васил Божиков е футболният асистент на временния селекционер. Данаил Иванов, който е свързан с Левски, ще се грижи за кондиционната подготовка. Пламен Петров ще работи с вратарите, а Антонио Петков ще изпълнява функциите на видеоанализатор. Четиримата вече са работили с Рибарски и са получили доверието му за работа с първия отбор.

Божиков се завръща в мъжкия национален отбор

Най-опитното име в екипа е Васил Божиков. Бившият защитник има 38 мача и два гола за България, като е носил и капитанската лента. В продължение на пет години той играе за Слован Братислава, с който печели четири шампионски титли и три купи на Словакия. Божиков е капитан и на словашкия клуб.

Преди да бъде привлечен в щаба на мъжкия национален отбор, Божиков работи с юношеските национални гарнитури.

Предстоят мачове с Исландия и Люксембург

Българският отбор гостува на Исландия в Рейкявик на 3 октомври от 19:00 часа българско време. Следващият двубой е на 6 октомври срещу Люксембург като гост.

Срещата с Люксембург ще бъде четвърта за България в група C4 на Лигата на нациите и втори мач за Рибарски и неговия щаб.

Източници: Топспорт