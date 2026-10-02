Новини
Спорт »
Световен футбол »
Раздяла на хоризонта: Скот Мактоминей се насочва към трансфер извън Наполи през следващото лято

Раздяла на хоризонта: Скот Мактоминей се насочва към трансфер извън Наполи през следващото лято

2 Октомври, 2026 16:05 482 0

  • скот мактоминей-
  • наполи-
  • аурелио де лаурентис-
  • tuttomercatoweb-
  • серия а-
  • висша лига-
  • манчестър юнайтед-
  • астън вила-
  • трансфери-
  • футболни новини

Завръщане във Висшата лига за 30 милиона евро

Раздяла на хоризонта: Скот Мактоминей се насочва към трансфер извън Наполи през следващото лято - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Предстоящият летен трансферен прозорец най-вероятно ще бъде последният шанс за Наполи да инкасира сериозна сума от продажбата на Скот Мактоминей. Според информация на TuttoMercatoWeb, шотландският национал е предвиден за продажба в края на сезона, като за това оказват влияние два основни фактора.

Бордът на партенопеите е изправен пред сериозен договорно-финансов казус. Халфът навършва 30 години през декември, а настоящото му споразумение изтича през 2028 г. Това означава, че през следващото лято той ще навлезе в последните 12 месеца от своя контракт. Ако не бъде подписано удължаване, това остава единственият момент, в който президентът Аурелио Де Лаурентис може да прибере финансова компенсация, вместо да го изгуби като свободен агент.

Преговорите за нов договор на практика са замразени поради високите финансови претенции на полузащитника. Мактоминей настоява за годишно възнаграждение в размер на близо 8 милиона евро – сума, която според неговия лагер отразява голямото му значение за състава през последните две години. Тези параметри обаче драстично надхвърлят строгата таванна политика на заплатите, наложена от Аурелио Де Лаурентис.

При липсата на компромис, Наполи възнамерява да задейства продажба на играча. Очакваната трансферна сума за халфа се движи в диапазона между 25 и 30 милиона евро.

Към шотландеца не липсва сериозен интерес от Англия. Бившият му клуб Манчестър Юнайтед, както и Астън Вила, сондираха възможностите за привличането му още през миналия трансферен прозорец, поради което завръщането във Висшата лига се очертава като най-вероятният сценарий за кариерата му.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове