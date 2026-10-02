Раздяла на хоризонта: Скот Мактоминей се насочва към трансфер извън Наполи през следващото лято

Предстоящият летен трансферен прозорец най-вероятно ще бъде последният шанс за Наполи да инкасира сериозна сума от продажбата на Скот Мактоминей. Според информация на TuttoMercatoWeb, шотландският национал е предвиден за продажба в края на сезона, като за това оказват влияние два основни фактора.

Бордът на партенопеите е изправен пред сериозен договорно-финансов казус. Халфът навършва 30 години през декември, а настоящото му споразумение изтича през 2028 г. Това означава, че през следващото лято той ще навлезе в последните 12 месеца от своя контракт. Ако не бъде подписано удължаване, това остава единственият момент, в който президентът Аурелио Де Лаурентис може да прибере финансова компенсация, вместо да го изгуби като свободен агент.

Преговорите за нов договор на практика са замразени поради високите финансови претенции на полузащитника. Мактоминей настоява за годишно възнаграждение в размер на близо 8 милиона евро – сума, която според неговия лагер отразява голямото му значение за състава през последните две години. Тези параметри обаче драстично надхвърлят строгата таванна политика на заплатите, наложена от Аурелио Де Лаурентис.

При липсата на компромис, Наполи възнамерява да задейства продажба на играча. Очакваната трансферна сума за халфа се движи в диапазона между 25 и 30 милиона евро.

Към шотландеца не липсва сериозен интерес от Англия. Бившият му клуб Манчестър Юнайтед, както и Астън Вила, сондираха възможностите за привличането му още през миналия трансферен прозорец, поради което завръщането във Висшата лига се очертава като най-вероятният сценарий за кариерата му.