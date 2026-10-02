Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карневали: Ювентус трябва да спечели Лига Европа

Карневали: Ювентус трябва да спечели Лига Европа

2 Октомври, 2026 15:00 379 0

  • ювентус-
  • джовани карневали-
  • лига европа-
  • нек ниймеген-
  • левски

Изпълнителният директор на италианския клуб постави висока цел пред отбора след убедителния старт с 5:0 срещу НЕК Ниймеген.

Карневали: Ювентус трябва да спечели Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спечелването на Лига Европа е целта, която изпълнителният директор и генерален мениджър на Ювентус Джовани Карневали постави пред отбора през този сезон. Той говори по време на Фестивала на спорта в Тренто и подчерта, че клубът трябва да се стреми към трофеи.

„Тази година това може и трябва да бъде Лига Европа“, заяви Карневали пред присъстващите привърженици. Той припомни, че Ювентус не е успял да се класира за Шампионската лига през миналия сезон, но според него това увеличава отговорността пред отбора.

„Когато носиш тази фантастична черно-бяла фланелка, си длъжен да печелиш важни титли“, каза ръководителят на клуба. По думите му Лига Европа е „важен и силен турнир“, а сгъстеният календар и пътуванията в различни части на континента ще бъдат сред основните предизвикателства.

Ювентус започна с 5:0

Италианският тим стартира участието си в турнира с убедителна домакинска победа с 5:0 над НЕК Ниймеген. Двубоят се проведе в Торино, а успехът даде на Ювентус силен старт в лиговата фаза на Лига Европа.

За НЕК Ниймеген предстои нов мач с българско участие. Нидерландският отбор ще приеме Левски на 15 октомври в среща от втория кръг на лиговата фаза. УЕФА потвърждава датата и съперника, докато Ювентус ще гостува на Селта в същия кръг.

Карневали беше назначен за изпълнителен директор и генерален мениджър на Ювентус през юни 2026 година. Преди това той ръководеше Сасуоло, но напусна клуба, за да поеме управленската позиция в Торино.

Източници: Спортал


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове