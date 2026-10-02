Карневали: Ювентус трябва да спечели Лига Европа

Спечелването на Лига Европа е целта, която изпълнителният директор и генерален мениджър на Ювентус Джовани Карневали постави пред отбора през този сезон. Той говори по време на Фестивала на спорта в Тренто и подчерта, че клубът трябва да се стреми към трофеи.

„Тази година това може и трябва да бъде Лига Европа“, заяви Карневали пред присъстващите привърженици. Той припомни, че Ювентус не е успял да се класира за Шампионската лига през миналия сезон, но според него това увеличава отговорността пред отбора.

„Когато носиш тази фантастична черно-бяла фланелка, си длъжен да печелиш важни титли“, каза ръководителят на клуба. По думите му Лига Европа е „важен и силен турнир“, а сгъстеният календар и пътуванията в различни части на континента ще бъдат сред основните предизвикателства.

Ювентус започна с 5:0

Италианският тим стартира участието си в турнира с убедителна домакинска победа с 5:0 над НЕК Ниймеген. Двубоят се проведе в Торино, а успехът даде на Ювентус силен старт в лиговата фаза на Лига Европа.

За НЕК Ниймеген предстои нов мач с българско участие. Нидерландският отбор ще приеме Левски на 15 октомври в среща от втория кръг на лиговата фаза. УЕФА потвърждава датата и съперника, докато Ювентус ще гостува на Селта в същия кръг.

Карневали беше назначен за изпълнителен директор и генерален мениджър на Ювентус през юни 2026 година. Преди това той ръководеше Сасуоло, но напусна клуба, за да поеме управленската позиция в Торино.

Източници: Спортал