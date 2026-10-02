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Футболистите на Манчестър Сити се консултират с адвокати за искове срещу клуба

Футболистите на Манчестър Сити се консултират с адвокати за искове срещу клуба

2 Октомври, 2026 15:41 737 0

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Застрашени бонуси и притеснения в съблекалнята

Футболистите на Манчестър Сити се консултират с адвокати за искове срещу клуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Напрежението в Манчестър Сити достигна точка на кипене, след като редица футболисти от първия отбор и техните импресарии са започнали консултации с правни кантори относно потенциални искове срещу собствения си клуб, съобщава Sky Sports.

Причината за правната офанзива е официалното решение на Висшата лига, с което „гражданите“ бяха признати за виновни по обвиненията за спазване на финансовите правила. Разследването, което бе официално открито през февруари 2023 година за общо 115 различни нарушения в периода между 2009 и 2018 година, завърши с категорична присъда от страна на ръководството на английското първенство.

Основното притеснение сред играчите и техните агенти е свързано с финансовите последици от санкциите и евентуалното замразяване на заложените в договотите им суми. В състезателните контракти фигурират сериозни бонуси за спечелване на титлата във Висшата лига, както и за класиране в Шампионската лига, които в момента са под сериозен въпросителен знак поради потенциалните наказания за клуба.

Правните екипи на състезателите проучват възможностите за защита на техните финансови интереси и евентуално търсене на компенсации от Манчестър Сити, ако санкциите засегнат пряко изплащането на възнагражденията им.


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