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Глътка въздух за Барселона: Рафиня и Ерик Гарсия са на разположение на Ханзи Флик за мача с Хетафе

Глътка въздух за Барселона: Рафиня и Ерик Гарсия са на разположение на Ханзи Флик за мача с Хетафе

2 Октомври, 2026 15:17 384 0

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Завръщането и на двамата състезатели в оптимална кондиция дава сериозна гъвкавост и спокойствие на треньора

Глътка въздух за Барселона: Рафиня и Ерик Гарсия са на разположение на Ханзи Флик за мача с Хетафе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отлични новини пристигнаха в лагера на Барселона преди подновяването на битките в Ла Лига след паузата за националните отбори. Старши треньорът Ханзи Флик ще може да разчита на две от ключовите си фигури – бразилското крило Рафиня и испанския бранител Ерик Гарсия, за предстоящото домакинство срещу Хетафе на 10 октомври.

Рафиня се размина с тежка контузия

След завръщането си от лагера на селесао, Рафиня премина през детайлни медицински изследвания в каталунската столица. Повод за притеснение бе принудителната му смяна в двубоя срещу Австралия поради физически дискомфорт. За щастие на щаба на Барселона, тестовете са установили единствено лек оток в областта на дясното бедро, без каквито и да е увреждания на мускулните влакна. Според информация на Mundo Deportivo, бразилецът продължава плановата си подготвителна програма и няма никаква причина да бъде изваждан от състава за предстоящия двубой.

Ерик Гарсия също е напълно готов

Ситуацията около Ерик Гарсия е напълно овладяна още от края на миналия месец. Бранителят бе освободен преждевременно от лагера на испанския национален отбор заради дискомфорт в лявото коляно, но проведените медицински прегледи категорично отхвърлиха наличието на сериозна повреда.

Завръщането и на двамата състезатели в оптимална кондиция дава сериозна гъвкавост и спокойствие на Ханзи Флик при окомплектоването на състава за битката за трите точки с Хетафе.


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