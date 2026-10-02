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Тежка катастрофа блокира пътя Плевен – Русе

Тежка катастрофа блокира пътя Плевен – Русе

2 Октомври, 2026 17:30 937 3

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Жена е пострадала при сблъсък между два автомобила

Тежка катастрофа блокира пътя Плевен – Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа блокира движението по главния път Плевен – Русе днес по обяд, съобщи Нова тв.

Произшествието е станало в участъка между селата Масларево и Горна Студена. По първоначална информация челно са се сблъскали два леки автомобила. Вследствие на силния удар едната от колите е изхвърчала от пътното платно. На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

При инцидента е пострадала жена, която е транспортирана към най-близкото лечебно заведение за преглед и оказване на медицинска помощ. Към момента няма допълнителни подробности за нейното състояние.

Участъкът между Масларево и Горна Студена остава временно блокиран. Организирани са огледи на местопроизшествието, като полицията изяснява причините за сблъсъка.

От „Пътна полиция” призовават шофьорите да карат с повишено внимание и по възможност да използват алтернативни маршрути.


България
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  • 1 Ужас без край

    10 1 Отговор
    Е по пътищата на България , няма магистрали, само двулентови пътища , няма паркинги с условия за отдих, няма ускорителни ленти , няма маркировки в половина България . С усвоени милиарди от Европа през последните години България трябваше да бъде свързана цялата с магистрали !!!! Но Цар тиква и негови приближени крадци ограбиха парите, които бяха за благонствие на България и Българите.

    17:48 02.10.2026

  • 2 Венко

    0 0 Отговор
    Не може да бъде ! Велика шокираща новина . Добре и кво ?

    18:50 02.10.2026

  • 3 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Горна Студена - Масларево – чудесен път, как да не настъпиш до 150 км/ч. Пътищата били грозни ...пък ние сме много убави !? Умрем да се изтепаме !!

    19:02 02.10.2026

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