Бивша служителка на Бачорски се оплака от лошо отношение и съмнителни условия за работа

Бивша служителка на бизнесмена Даниел Бачорски отправи сериозни публични обвинения към него и компанията му, свързани с условията на труд, прекратяването на договори и неизплатено възнаграждение.
В емоционална публикация в социалните мрежи жената твърди, че е работила във фирмата в продължение на пет години и е била част от развитието на бизнеса. По думите ѝ с времето отношението към част от дългогодишните служители се е променило, предава Шоу Блиц.
Тя заявява още, че български работници са били заменяни с хора от Непал, които според нея приемали по-ниско заплащане и по-тежки условия на труд.
Най-сериозната част от разказа ѝ е свързана с прекратяването на трудовите отношения. Бившата служителка твърди, че преди освобождаването на част от персонала са били предложени нови договори с изпитателен срок, което според нея е ограничавало възможността за получаване на обезщетения.
Жената твърди още, че след напускането си не е получила възнаграждението за последния месец, в който е работила.
„И ние имаме семейства, деца“, пише тя, като изразява огорчение от начина, по който според нея са били третирани част от служителите.
Публикацията е придружена от снимка и отбелязване на профила на Даниел Бачорски, с което обвиненията са отправени директно към него.
Случаят предизвика внимание в социалните мрежи, където потребители очакват бизнесменът да коментира дали има неизплатени възнаграждения, как са прекратявани договорите и какви са условията за наетите чуждестранни работници. Засега той не е коментирал официално случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Петър Французина
Коментиран от #6
17:47 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хмм
17:51 02.10.2026
6 Ами
До коментар #3 от "Петър Французина":после случай като този с "големия" бизнесмен" в Пловдив
17:52 02.10.2026
7 Перо
17:53 02.10.2026
8 Последния Софиянец
17:54 02.10.2026
9 14/88
17:58 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бокклукчарски
18:31 02.10.2026
15 метла
18:36 02.10.2026
16 Иоцова
19:05 02.10.2026