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Бивша служителка на Бачорски се оплака от лошо отношение и съмнителни условия за работа

Бивша служителка на Бачорски се оплака от лошо отношение и съмнителни условия за работа

2 Октомври, 2026 17:31 1 176 16

  • даниел бачорски-
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  • условия на труд-
  • условия на работа-
  • оплакване

Жената се оплака, че от компанията на бизнесмена ѝ дължат неизплатена заплата

Бивша служителка на Бачорски се оплака от лошо отношение и съмнителни условия за работа - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бивша служителка на бизнесмена Даниел Бачорски отправи сериозни публични обвинения към него и компанията му, свързани с условията на труд, прекратяването на договори и неизплатено възнаграждение.

В емоционална публикация в социалните мрежи жената твърди, че е работила във фирмата в продължение на пет години и е била част от развитието на бизнеса. По думите ѝ с времето отношението към част от дългогодишните служители се е променило, предава Шоу Блиц.

Тя заявява още, че български работници са били заменяни с хора от Непал, които според нея приемали по-ниско заплащане и по-тежки условия на труд.

Бивша служителка на Бачорски се оплака от лошо отношение и съмнителни условия за работа

Най-сериозната част от разказа ѝ е свързана с прекратяването на трудовите отношения. Бившата служителка твърди, че преди освобождаването на част от персонала са били предложени нови договори с изпитателен срок, което според нея е ограничавало възможността за получаване на обезщетения.

Жената твърди още, че след напускането си не е получила възнаграждението за последния месец, в който е работила.

„И ние имаме семейства, деца“, пише тя, като изразява огорчение от начина, по който според нея са били третирани част от служителите.

Публикацията е придружена от снимка и отбелязване на профила на Даниел Бачорски, с което обвиненията са отправени директно към него.

Случаят предизвика внимание в социалните мрежи, където потребители очакват бизнесменът да коментира дали има неизплатени възнаграждения, как са прекратявани договорите и какви са условията за наетите чуждестранни работници. Засега той не е коментирал официално случая.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Петър Французина

    21 1 Отговор
    У нас чорбаджиите така печелят. Ниски заплати, минимални осигуровки, безкраен неплатен овъртайм. Накрая робите уволнение, а шефа с нов джип.

    Коментиран от #6

    17:47 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    4 1 Отговор
    да внимава, че се вида какво с фирмата за саниране, назначили си непалци, дали за да са материалите по-евтини при по-ниски заплати?

    17:51 02.10.2026

  • 6 Ами

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Петър Французина":

    после случай като този с "големия" бизнесмен" в Пловдив

    17:52 02.10.2026

  • 7 Перо

    8 0 Отговор
    Ами има две възможности: първо да направят жалба до трудовата комисия и второ да наемат хора и да не може да се познае!

    17:53 02.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Брата на Бачорски си счупи крака докато ровеше в кофите.

    17:54 02.10.2026

  • 9 14/88

    2 2 Отговор
    кат е бивша ко реве

    17:58 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бокклукчарски

    2 0 Отговор
    Паднал си е на професията милия. Съществува в бббоклука и с бокклучки

    18:31 02.10.2026

  • 15 метла

    3 0 Отговор
    Има една поговорка за тази" звезда". На прехвалено лозе,с голяма кошница,не ходи!

    18:36 02.10.2026

  • 16 Иоцова

    0 0 Отговор
    Нали взимахте непалци, защото нямало българи работници? А какво излиза - гонят дългогодишни кадри, за да впрегнат полухора от Непал и Индия? Накрая сами си яжте продукцията, бойкот за всеки псевдокапиталист, впрегнал чужденци на работа.

    19:05 02.10.2026