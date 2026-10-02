Бивша служителка на Бачорски се оплака от лошо отношение и съмнителни условия за работа

Бивша служителка на бизнесмена Даниел Бачорски отправи сериозни публични обвинения към него и компанията му, свързани с условията на труд, прекратяването на договори и неизплатено възнаграждение.

В емоционална публикация в социалните мрежи жената твърди, че е работила във фирмата в продължение на пет години и е била част от развитието на бизнеса. По думите ѝ с времето отношението към част от дългогодишните служители се е променило, предава Шоу Блиц.

Тя заявява още, че български работници са били заменяни с хора от Непал, които според нея приемали по-ниско заплащане и по-тежки условия на труд.

Най-сериозната част от разказа ѝ е свързана с прекратяването на трудовите отношения. Бившата служителка твърди, че преди освобождаването на част от персонала са били предложени нови договори с изпитателен срок, което според нея е ограничавало възможността за получаване на обезщетения.

Жената твърди още, че след напускането си не е получила възнаграждението за последния месец, в който е работила.

„И ние имаме семейства, деца“, пише тя, като изразява огорчение от начина, по който според нея са били третирани част от служителите.

Публикацията е придружена от снимка и отбелязване на профила на Даниел Бачорски, с което обвиненията са отправени директно към него.

Случаят предизвика внимание в социалните мрежи, където потребители очакват бизнесменът да коментира дали има неизплатени възнаграждения, как са прекратявани договорите и какви са условията за наетите чуждестранни работници. Засега той не е коментирал официално случая.