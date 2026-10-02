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Исторически пробив: Стоян Бъчваров стана първият българин в управата на Международната федерация по хокей на лед

Исторически пробив: Стоян Бъчваров стана първият българин в управата на Международната федерация по хокей на лед

2 Октомври, 2026 17:12 527 2

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Франц Рейндъл оглави световната централа

Исторически пробив: Стоян Бъчваров стана първият българин в управата на Международната федерация по хокей на лед - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският хокей на лед постигна най-значимия си дипломатически успех на международната сцена, след като Стоян Бъчваров бе избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF). Новината бе съобщена от председателя на Българската федерация по хокей на лед (БФХЛ) Мартин Миланов.

59-годишният Бъчваров е легендарна фигура в родния хокей – бивш национален състезател и треньор, който разполага с богат административен опит като генерален секретар, изпълнителен директор на БФХЛ и председател на комисията по международни прояви и национални отбори. Той е първият българин в историята, който заема толкова висок ръководен пост в световния хокей.

Председателят на родната централа Мартин Миланов изрази радостта си от историческия избор в официално съобщение:

„Днес българският хокей записа нова страница в своята история. Стоян Бъчваров беше избран за член на Съвета на Международната федерация по хокей на лед (IIHF). За първи път българин достига до този ключов пост в управлението на световния хокей! Това е изключителен успех за България и Българската федерация по хокей на лед. Успех, който носи национална гордост и показва, че българският хокей може да печели доверие и признание на най-високо международно ниво.“

За нов президент на IIHF бе избран 71-годишният германец Франц Рейндъл, който спечели с 60:57 гласа оспорвания решаващ вот срещу чеха Петр Бржиза. Въпреки поражението за президентския стол, Бржиза остава в 15-членния ръководен Съвет като старши вицепрезидент.

Рейндъл заменя начело на световния хокей канадеца Люк Тардиф, който взе решение да не се кандидатира за втори мандат.


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