Ботев Пловдив пусна билети по 1 евро за мача със Славия

Ботев Пловдив пусна билетите за домакинството срещу Славия на символична цена от 1 евро за всички сектори. Срещата от 11-ия кръг на Първа лига ще се играе на 10 октомври от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев“.
Инициативата е под надслов „Всички за Илиян“ и е посветена на починалия президент на клуба Илиян Филипов. Ботев Пловдив обяви, че неговата голяма мечта е била да види „Колежа“ пълен до краен предел.„Затова взехме решение – цената на билетите за мача със Славия за всички сектори ще бъде 1 евро“, посочиха от клуба.
Билетите вече се продават в клубния магазин и онлайн. От Ботев уточниха, че закупените до момента пакетни билети и абонаментни карти ще важат за двубоя със Славия.
Клубът призова привържениците да се съберат на стадион „Христо Ботев“, за да отдадат почит на Илиян Филипов. „Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом – стадион „Христо Ботев““, гласи съобщението.
Домакинството срещу Славия е първият мач на Ботев Пловдив на „Колежа“, обявен от клуба като специално събитие в памет на президента му.
Източници: Топспорт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
16:30 01.10.2026
2 Димитър
Коментиран от #3, #4, #6, #9
16:30 01.10.2026
3 Димитърееее
До коментар #2 от "Димитър":Ако знаеш колко душички е запалил?
Никога не гърмят ей тъй!
Коментиран от #5
16:37 01.10.2026
4 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Димитър":Те и в Сицилия така говорят за мафията. Добри хора, помагат и ходят на църква.
16:39 01.10.2026
5 Я ги
До коментар #3 от "Димитърееее":Изброй, колко са душичките? Или пишеш Ей така за хейта, щото си много чиста душа ли?
Коментиран от #7
16:44 01.10.2026
6 Е,като е бил толкова щефър
До коментар #2 от "Димитър":Защо не ви построи стадиона със собствени средства,а чакаше пари от държавата и общината?И които пари влязоха в собствения му джоб?
16:52 01.10.2026
7 Знаеш ли кво
До коментар #5 от "Я ги":Не мога да броя до толкова.
16:53 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Айде и хъсовете
До коментар #2 от "Димитър":Даа, превърна квартал Смирненски в бенонно гето на високопланински джентълмени, пловдив си отдъхна.
17:14 01.10.2026
10 Келепира
Коментиран от #11
17:35 01.10.2026
11 Да бе
До коментар #10 от "Келепира":Злобен из род! Айде пътя към гробищата!
17:43 01.10.2026