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Ботев Пловдив пусна билети по 1 евро за мача със Славия
  Тема: Известни личности

Ботев Пловдив пусна билети по 1 евро за мача със Славия

1 Октомври, 2026 16:19 724 11

  • ботев пловдив-
  • славия-
  • илиян филипов-
  • първа лига-
  • стадион христо ботев

Двубоят от 11-ия кръг ще бъде посветен на починалия президент на клуба Илиян Филипов. Срещата е на 10 октомври от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

Ботев Пловдив пусна билети по 1 евро за мача със Славия - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ботев Пловдив пусна билетите за домакинството срещу Славия на символична цена от 1 евро за всички сектори. Срещата от 11-ия кръг на Първа лига ще се играе на 10 октомври от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

Инициативата е под надслов „Всички за Илиян“ и е посветена на починалия президент на клуба Илиян Филипов. Ботев Пловдив обяви, че неговата голяма мечта е била да види „Колежа“ пълен до краен предел.

„Затова взехме решение – цената на билетите за мача със Славия за всички сектори ще бъде 1 евро“, посочиха от клуба.

Билетите вече се продават в клубния магазин и онлайн. От Ботев уточниха, че закупените до момента пакетни билети и абонаментни карти ще важат за двубоя със Славия.

Клубът призова привържениците да се съберат на стадион „Христо Ботев“, за да отдадат почит на Илиян Филипов. „Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом – стадион „Христо Ботев““, гласи съобщението.

Домакинството срещу Славия е първият мач на Ботев Пловдив на „Колежа“, обявен от клуба като специално събитие в памет на президента му.

Източници: Топспорт


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор
    Илиян Филипов не е починал, а е гръмнат точно между очите, както пише е пловдивски сайт.

    16:30 01.10.2026

  • 2 Димитър

    8 10 Отговор
    Ще бъда откровен...ПЛОВДИВ загуби най-големия си благодетел от последните над 80 години. Само който го познаваше знае, колко широка му беше душата за родното. И не пестеше средства и време за каузи за които други обръщаха гръб. Дълбок ПОКЛОН!

    Коментиран от #3, #4, #6, #9

    16:30 01.10.2026

  • 3 Димитърееее

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Димитър":

    Ако знаеш колко душички е запалил?
    Никога не гърмят ей тъй!

    Коментиран от #5

    16:37 01.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Димитър":

    Те и в Сицилия така говорят за мафията. Добри хора, помагат и ходят на църква.

    16:39 01.10.2026

  • 5 Я ги

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Димитърееее":

    Изброй, колко са душичките? Или пишеш Ей така за хейта, щото си много чиста душа ли?

    Коментиран от #7

    16:44 01.10.2026

  • 6 Е,като е бил толкова щефър

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Димитър":

    Защо не ви построи стадиона със собствени средства,а чакаше пари от държавата и общината?И които пари влязоха в собствения му джоб?

    16:52 01.10.2026

  • 7 Знаеш ли кво

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Я ги":

    Не мога да броя до толкова.

    16:53 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айде и хъсовете

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Димитър":

    Даа, превърна квартал Смирненски в бенонно гето на високопланински джентълмени, пловдив си отдъхна.

    17:14 01.10.2026

  • 10 Келепира

    0 1 Отговор
    И да се подмазват на убития айдук, все тая. Пари повече - нема. Приятен път към Б група.

    Коментиран от #11

    17:35 01.10.2026

  • 11 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Келепира":

    Злобен из род! Айде пътя към гробищата!

    17:43 01.10.2026

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