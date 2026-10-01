Ботев Пловдив пусна билети по 1 евро за мача със Славия

Ботев Пловдив пусна билетите за домакинството срещу Славия на символична цена от 1 евро за всички сектори. Срещата от 11-ия кръг на Първа лига ще се играе на 10 октомври от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

Инициативата е под надслов „Всички за Илиян“ и е посветена на починалия президент на клуба Илиян Филипов. Ботев Пловдив обяви, че неговата голяма мечта е била да види „Колежа“ пълен до краен предел.

„Затова взехме решение – цената на билетите за мача със Славия за всички сектори ще бъде 1 евро“, посочиха от клуба.

Билетите вече се продават в клубния магазин и онлайн. От Ботев уточниха, че закупените до момента пакетни билети и абонаментни карти ще важат за двубоя със Славия.

Клубът призова привържениците да се съберат на стадион „Христо Ботев“, за да отдадат почит на Илиян Филипов. „Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом – стадион „Христо Ботев““, гласи съобщението.

Домакинството срещу Славия е първият мач на Ботев Пловдив на „Колежа“, обявен от клуба като специално събитие в памет на президента му.

Източници: Топспорт