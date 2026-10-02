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Самокритика и мобилизация: Илия Груев иска промяна и реакция срещу Исландия

Самокритика и мобилизация: Илия Груев иска промяна и реакция срещу Исландия

2 Октомври, 2026 20:35 540 9

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Футболистът не спести реалистичната си оценка за кризата в националния тим

Самокритика и мобилизация: Илия Груев иска промяна и реакция срещу Исландия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на българския национален отбор по футбол Илия Груев изрази откровената си позиция преди решителното гостуване на Исландия в третия кръг от Група 4 на Лига „C“ в турнира Лига на нациите. Срещата в Рейкявик, насрочена за събота от 19:00 часа българско време, маркира официалния дебют на временния селекционер Атанас Рибарски, поели поста след оставката на Александър Димитров.

Предстои тежко изпитание за „лъвовете“, които заемат последното място в подреждането с едва 1 точка, докато домакините от Исландия са лидери в групата с 4 пункта.

Груев не спести реалистичната си оценка за кризата в националния тим, но изрази надежда, че промените в тактическите указания ще дадат бърз резултат:

„Ситуацията не е добра. Утре имаме нов шанс. Имаме много ясни указания от треньора и неговия щаб. Мисля, че това може да ни помогне и се надявам да се види утре. Последните години нещата не вървят така, както си ги представяме. Като цяло имаме повече негативни резултати. Имахме тук-там добри периоди – в началото при Кръстаич, при Илиан Илиев, но сега не го показваме. Трябва да се фокусираме и да дадем максимума от себе си. Всеки мач трябва да се вижда, че сме отбор, да сме компактни и след това с резултатите, с малко късмет, да тръгнем в правилната посока.“

Опорният халф бе категоричен, че по-опитните състезатели в състава трябва да поемат тежестта в критичния момент и да поведат отбора с личен пример на игрището:

„Лидерът има отговорност. Тези момчета, които имат повече опит, е нормално да се питаме как можем да помогнем повече и да се представяме по-добре. Трябва да играем по-добре, да говорим повече на терена и да го показваме. Нещата се решават на игрището. Там трябва да се види, че имаш хъса да играеш за България и че искаш да печелиш.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първи отзад напред

    4 0 Отговор
    Браво стигнахме дъното!

    20:37 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Десподов ще играе ли? Залезе нещо това момче.

    20:43 02.10.2026

  • 6 ?????

    1 0 Отговор
    След чуждия селекционер на националната гарнитура внесете и чужди национали за националната гарнитура.
    Ще бъде мног фърст.
    И няма да има нужда да се възстановяват детско-юношеските школи и спортните училища.
    Голяма икономия ще падне.

    20:46 02.10.2026

  • 7 Ники

    1 0 Отговор
    Смешко

    20:55 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Този беше най слабият на терена и с най грешни отигравания,как не го е срам да коментира въобще?!

    21:59 02.10.2026

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