Самокритика и мобилизация: Илия Груев иска промяна и реакция срещу Исландия

Полузащитникът на българския национален отбор по футбол Илия Груев изрази откровената си позиция преди решителното гостуване на Исландия в третия кръг от Група 4 на Лига „C“ в турнира Лига на нациите. Срещата в Рейкявик, насрочена за събота от 19:00 часа българско време, маркира официалния дебют на временния селекционер Атанас Рибарски, поели поста след оставката на Александър Димитров.

Предстои тежко изпитание за „лъвовете“, които заемат последното място в подреждането с едва 1 точка, докато домакините от Исландия са лидери в групата с 4 пункта.

Груев не спести реалистичната си оценка за кризата в националния тим, но изрази надежда, че промените в тактическите указания ще дадат бърз резултат:

„Ситуацията не е добра. Утре имаме нов шанс. Имаме много ясни указания от треньора и неговия щаб. Мисля, че това може да ни помогне и се надявам да се види утре. Последните години нещата не вървят така, както си ги представяме. Като цяло имаме повече негативни резултати. Имахме тук-там добри периоди – в началото при Кръстаич, при Илиан Илиев, но сега не го показваме. Трябва да се фокусираме и да дадем максимума от себе си. Всеки мач трябва да се вижда, че сме отбор, да сме компактни и след това с резултатите, с малко късмет, да тръгнем в правилната посока.“

Опорният халф бе категоричен, че по-опитните състезатели в състава трябва да поемат тежестта в критичния момент и да поведат отбора с личен пример на игрището:

„Лидерът има отговорност. Тези момчета, които имат повече опит, е нормално да се питаме как можем да помогнем повече и да се представяме по-добре. Трябва да играем по-добре, да говорим повече на терена и да го показваме. Нещата се решават на игрището. Там трябва да се види, че имаш хъса да играеш за България и че искаш да печелиш.“