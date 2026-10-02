Лене Нистрьом на 53: гласът зад „Barbie Girl“ ВИДЕО

В началото на „Barbie Girl“ Лене Нистрьом не пее просто поп песен, а влиза в роля. С игрив глас, преувеличена интонация и образ, който нарочно напомня на пластмасовия свят на популярната кукла, тя превръща изпълнението си в един от най-разпознаваемите моменти на 90-те години.

Нистрьом е родена на 2 октомври 1973 г. в Тьонсберг, Норвегия. Днес тя навършва 53 години. Международната ѝ известност идва с датско-норвежката група Aqua, в която заедно с Рене Диф, Сьорен Растед и Клаус Норийн създава причудлива смесица от евроденс, поп и хумор.

Песента, която направи Aqua световна група

През 1997 г. Aqua издава дебютния си албум „Aquarium“, а третият му сингъл „Barbie Girl“ променя мащаба на успеха им. Песента стига до седмо място в американската класация Billboard Hot 100 и оглавява британската класация за сингли в продължение на четири седмици. Според Billboard продажбите на музиката на Aqua надхвърлят 33 милиона албума и сингли по света.

Нистрьом е не само гласът на женския персонаж в песента, но и сред авторите ѝ. В тандем с Диф тя изгражда вокалния диалог между Барби и Кен, който превръща „Barbie Girl“ едновременно в хит и в пародия на консуматорската култура.

Успехът не се изчерпва с една песен. Aqua записва още „Doctor Jones“, „Turn Back Time“, „My Oh My“, „Good Morning Sunshine“ и „Cartoon Heroes“. В интервю за „Гардиън“ Нистрьом разказва, че по време на концерт в Ню Йорк е била изненадана, когато публиката запяла заедно с групата и по-малко известната песен „Calling You“. „Какво се случва?!“ – спомня си тя за реакцията си.

От съдебната зала до новото поколение

„Barbie Girl“ предизвиква и съдебен спор с Mattel, производителя на куклата Barbie. Компанията твърди, че песента уврежда репутацията на марката, но делото приключва в полза на Aqua през 2002 г. Съдът приема, че песента е защитена като пародия.

Повторен живот хитът получава през 2023 г., когато „Barbie Girl“ е семплирана в „Barbie World“ на Ники Минаж и Айс Спайс, включена към саундтрака на филма „Барби“. Така гласът на Нистрьом отново влиза в глобалния поп разговор, повече от четвърт век след първоначалния успех на Aqua.

Краят на концертната история на Aqua

Aqua се разделя за първи път през 2001 г., но се събира отново през 2007 г. Групата издава албума „Megalomania“ през 2011 г., а Клаус Норийн напуска през 2016 г. Оттогава Нистрьом, Диф и Растед продължават като трио.

На 18 май 2026 г. Aqua обявява, че приключва дейността си като концертна група. „Решихме да затворим главата на Aqua като концертна група“, посочват тримата, като добавят, че моментът е подходящ, докато спомените и обичта към музиката остават силни. Последното живо изпълнение на групата е през ноември 2025 г. в Индия.

За Лене Нистрьом това е своеобразен кръг: от телевизионна водеща и певица, открита в Норвегия, до лицето на група, чиято песен преживя модата на евроденса, съдебния спор и смяната на поколенията. „Barbie Girl“ остава забавна, странна и мигновено разпознаваема – точно като самата епоха, която направи Aqua световно име.

Източници: Билборд, Гардиън, Дагбладет