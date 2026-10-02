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Новак Джокович пречупи Бу Юнчаокете по пътя към четвъртфиналите в Пекин

Новак Джокович пречупи Бу Юнчаокете по пътя към четвъртфиналите в Пекин

2 Октомври, 2026 20:57 444 0

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Срещата предложи изключително високо ниво на тенис

Новак Джокович пречупи Бу Юнчаокете по пътя към четвъртфиналите в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната тенис легенда Новак Джокович си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 500 в китайската столица Пекин. 24-кратният носител на титли от Големия шлем трябваше да прави драматичен обрат срещу представителя на домакините Бу Юнчаокете, преди да се наложи с 4:6, 7:6(2), 6:2.

Срещата предложи изключително високо ниво на тенис и бързи размени на сервис. Джокович завърши двубоя с впечатляващите 14 аса и 0 двойни грешки, докато китайският му опонент записа 10 директни точки от начален удар при 1 двойна грешка.

Първият сет се развиваше гейм за гейм до седмия гейм, когато Юнчаокете нанесе своя удар, реализира единствения си брейк в частта и я затвори при 6:4. Във втория сет двамата тенисисти размениха по един пробив, изпращайки мача в тайбрек. В него опитът на сърбина си каза думата и той го спечели безапелационно с 7:2.

В третия решителен сет Джокович превключи на по-висока предавка. Сърбинът реализира два последователни пробива, сервира перфектно и спечели частта с 6:2 за едва 47 минути игра.

В спора за място на полуфиналите Новак Джокович ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между втория поставен Александър Зверев (Германия) и младия китайски талант Джунченг Шанг.


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