ТЕЦ "Брикел" гори

Пожар в ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово. По първоначална информация е възникнал пожар в един от производствените цехове.
Огънят е тръгнал от транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място работят пет екипа на пожарната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асам кандидато за президентГюрю
21:15 02.10.2026
2 обективен
21:15 02.10.2026
3 магаре
Коментиран от #15
21:18 02.10.2026
4 Ето така
21:19 02.10.2026
5 Сатана Z
21:19 02.10.2026
6 Шорт
Коментиран от #8
21:21 02.10.2026
7 Зночи !
Какво Да Гори !
21:24 02.10.2026
8 Дзак
До коментар #6 от "Шорт":По какво ги разпознавате?
Коментиран от #17
21:29 02.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 14/88
💪🇷🇺🔥
21:34 02.10.2026
11 Бъдеще
21:36 02.10.2026
12 Яшар
21:38 02.10.2026
13 Пътем
21:39 02.10.2026
14 Бай Тошо
21:40 02.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Асена василева
21:56 02.10.2026
17 Шорт
До коментар #8 от "Дзак":Професионалист няма да си позволи грешки и аварии! Пак някой с фалшива диплома и връзки е уреден за началник!
22:00 02.10.2026