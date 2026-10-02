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ТЕЦ "Брикел" гори

ТЕЦ "Брикел" гори

2 Октомври, 2026 21:13 1 275 17

  • пожар-
  • тец брикел-
  • гълъбово

На място са пет екипа на пожарната

ТЕЦ "Брикел" гори - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар в ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово. По първоначална информация е възникнал пожар в един от производствените цехове.

Огънят е тръгнал от транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място работят пет екипа на пожарната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асам кандидато за президентГюрю

    6 3 Отговор
    Това е от кеф,че горивата поевтиняват.

    21:15 02.10.2026

  • 2 обективен

    14 2 Отговор
    Ковачки кове пари , и никой не го барва за нищо !!

    21:15 02.10.2026

  • 3 магаре

    18 3 Отговор
    Утре някой сопол ще каже че руснаците са виновни и другите парцали ще яхнат новината..! Позната картинка.

    Коментиран от #15

    21:18 02.10.2026

  • 4 Ето така

    13 2 Отговор
    Се бори олигархията.

    21:19 02.10.2026

  • 5 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Кога се очаква да пристигне Кугара да гаси пожара?

    21:19 02.10.2026

  • 6 Шорт

    7 2 Отговор
    Пак някой некадърник началник по производство! Застраховката ще плати!

    Коментиран от #8

    21:21 02.10.2026

  • 7 Зночи !

    5 2 Отговор
    Още Е Останало !

    Какво Да Гори !

    21:24 02.10.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шорт":

    По какво ги разпознавате?

    Коментиран от #17

    21:29 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 14/88

    3 2 Отговор
    скоро и Брюксел ще гори
    💪🇷🇺🔥

    21:34 02.10.2026

  • 11 Бъдеще

    5 2 Отговор
    Ясно, пак Путин е виновен...

    21:36 02.10.2026

  • 12 Яшар

    1 1 Отговор
    Тя държавата се запали,един ТЕЦ нищо нее..Радев ако не спре спекулите с цените и те са от магазини и нелегални майстори всякакви ,декември-февриари ще си ходи !

    21:38 02.10.2026

  • 13 Пътем

    0 0 Отговор
    Трябва да се чисти редовно под барабаните на задвижващата и обръщателната станции!

    21:39 02.10.2026

  • 14 Бай Тошо

    0 0 Отговор
    Това което построих още не може да го изгорят

    21:40 02.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Асена василева

    1 0 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН!

    21:56 02.10.2026

  • 17 Шорт

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Професионалист няма да си позволи грешки и аварии! Пак някой с фалшива диплома и връзки е уреден за началник!

    22:00 02.10.2026

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