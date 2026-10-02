ТЕЦ "Брикел" гори

Пожар в ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово. По първоначална информация е възникнал пожар в един от производствените цехове.

Огънят е тръгнал от транспортна лента. Пожарът към момента е локализиран. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място работят пет екипа на пожарната.