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Александър Донски ще спори за титлата на двойки в Порто

Александър Донски ще спори за титлата на двойки в Порто

2 Октомври, 2026 21:21 375 1

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28-годишният българин играе в тандем с поляка Филип Пиечонка

Александър Донски ще спори за титлата на двойки в Порто - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Донски се класира за финала на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 125" в Порто (Португалия), който е с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният Донски и Филип Пиечонка (Полша), поставени под №3 в схемата, победиха на полуфиналите с 6:2, 6:7(2), 10:7 Даниел Кукиерман (Израел) и Фернандо Ромболи (Бразилия) за час и 29 минути игра.


Българинът и полякът спечелиха четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет. Във втората част те поведоха с 3:0, но допуснаха изравняване при 4:4. Донски и Пиечонка пропуснаха два мачбола при 5:4, а след това загубиха сета в тайбрек с 2:7 точки.

В шампионския тайбрек българинът и полякът поведоха с 9:5 и при четвъртия си мачбол стигнаха до успеха с 10:7 точки.


Съперниците на Донски и Пиечонка във финала ще бъдат определени от мача между Стефан Латинович (Сърбия)/Мили Поличак (Хърватия) и Александру Жекан (Румъния)/Шимон Келан (Полша).


Александър Донски заработи 75 точки за световната ранглиста на АТП на двойки, в която през тази седмица заема 84-ото място.


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