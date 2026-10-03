Жена почина от белодробна чума в Сибир

28-годишна жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в източната част на Русия. Около 200 души, които вероятно са имали контакт с нея, са поставени под карантина или медицинско наблюдение, съобщи Франс прес, позовавайки се на местни власти и руски медии.

Местни медии идентифицират починалата като Дария Чипилова, лабораторен техник в Института за борба с чумата в Иркутск. Според изданието „Народите на Байкал“ жената вероятно се е заразила при счупване на епруветка с причинителя на заболяването. Тази версия не е потвърдена публично от руското Министерство на здравеопазването.

Контактните лица са под наблюдение

Губернаторът на Бурятия Алексей Циденов също съобщи за смъртта. В публикация в социалните мрежи той написа, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“. По-късно регионалните власти уточниха, че починалата не е посещавала Бурятия и че няма данни за огнище на чума в републиката.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев свика извънредно заседание на санитарната и противоепидемичната комисия с участието на главния санитарен лекар на Русия Анна Попова. Според Кобзев всички установени контактни лица са поставени под медицинско наблюдение, нямат признаци на заболяване, а лабораторните им резултати са отрицателни.

Болницата в град Шелехов, в която е била настанена жената, е поставена под карантинен режим. Приемът и изписването на пациенти в част от отделенията са били ограничени, докато поликлиниката е продължила работа. Властите са обявили, че се прилагат противоепидемични мерки и че контактните лица остават под наблюдение.

Официалното потвърждение остава ограничено

Към момента на първоначалното съобщение руското Министерство на здравеопазването не беше публикувало официална информация за диагнозата. Франс прес отбеляза, че не е могла независимо да провери данните за причината за смъртта и за броя на поставените под карантина.

Чумата е бактериално инфекциозно заболяване. Белодробната форма засяга дихателната система, може да се предава между хора и според Световната здравна организация може да бъде смъртоносна, ако не бъде лекувана своевременно.

Източници: БТА, Дойче веле