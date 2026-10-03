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Жена почина от белодробна чума в Сибир

Жена почина от белодробна чума в Сибир

3 Октомври, 2026 06:32 799 8

  • чума-
  • иркутска област-
  • сибир-
  • русия-
  • карантина

Около 200 души са поставени под карантина или медицинско наблюдение след смъртта в Иркутска област. Местните власти предприемат противоепидемични мерки.

Жена почина от белодробна чума в Сибир - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

28-годишна жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в източната част на Русия. Около 200 души, които вероятно са имали контакт с нея, са поставени под карантина или медицинско наблюдение, съобщи Франс прес, позовавайки се на местни власти и руски медии.

Местни медии идентифицират починалата като Дария Чипилова, лабораторен техник в Института за борба с чумата в Иркутск. Според изданието „Народите на Байкал“ жената вероятно се е заразила при счупване на епруветка с причинителя на заболяването. Тази версия не е потвърдена публично от руското Министерство на здравеопазването.

Контактните лица са под наблюдение

Губернаторът на Бурятия Алексей Циденов също съобщи за смъртта. В публикация в социалните мрежи той написа, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“. По-късно регионалните власти уточниха, че починалата не е посещавала Бурятия и че няма данни за огнище на чума в републиката.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев свика извънредно заседание на санитарната и противоепидемичната комисия с участието на главния санитарен лекар на Русия Анна Попова. Според Кобзев всички установени контактни лица са поставени под медицинско наблюдение, нямат признаци на заболяване, а лабораторните им резултати са отрицателни.

Болницата в град Шелехов, в която е била настанена жената, е поставена под карантинен режим. Приемът и изписването на пациенти в част от отделенията са били ограничени, докато поликлиниката е продължила работа. Властите са обявили, че се прилагат противоепидемични мерки и че контактните лица остават под наблюдение.

Официалното потвърждение остава ограничено

Към момента на първоначалното съобщение руското Министерство на здравеопазването не беше публикувало официална информация за диагнозата. Франс прес отбеляза, че не е могла независимо да провери данните за причината за смъртта и за броя на поставените под карантина.

Чумата е бактериално инфекциозно заболяване. Белодробната форма засяга дихателната система, може да се предава между хора и според Световната здравна организация може да бъде смъртоносна, ако не бъде лекувана своевременно.

Източници: БТА, Дойче веле


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Украински биолаборатории

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    06:59 03.10.2026

  • 2 Мишел

    1 5 Отговор
    САЩ имат всякакви щамове от всякакви болести. Няма да ги ползват в Аляска, я.

    07:13 03.10.2026

  • 3 Дофтор Менгеле

    2 2 Отговор
    От Къдя, накъдя да си правим опитите. Трябва подходящ блатен климат, с северната блатница я

    07:27 03.10.2026

  • 4 хмм

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  • 5 койдазнай

    4 2 Отговор
    Важното е да се знае, че в Русия въобще не произвеждат биологични оръжия!
    Ама въобще!

    07:36 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор
    Е СЕГА РАЗБРАХТЕ
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    СБЛИЖАВАНЕ С ТЕЗ 🗣
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    УЧАСТВУВА....

    07:55 03.10.2026

  • 8 ЧУМАТА

    1 2 Отговор
    Е НЕЩО МНОГО ХУБАВО
    ЗА РУСКАТА КОЧИНА

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    07:57 03.10.2026