Жена почина от белодробна чума в Сибир

28-годишна жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в източната част на Русия. Около 200 души, които вероятно са имали контакт с нея, са поставени под карантина или медицинско наблюдение, съобщи Франс прес, позовавайки се на местни власти и руски медии.
Местни медии идентифицират починалата като Дария Чипилова, лабораторен техник в Института за борба с чумата в Иркутск. Според изданието „Народите на Байкал“ жената вероятно се е заразила при счупване на епруветка с причинителя на заболяването. Тази версия не е потвърдена публично от руското Министерство на здравеопазването.
Контактните лица са под наблюдение
Губернаторът на Бурятия Алексей Циденов също съобщи за смъртта. В публикация в социалните мрежи той написа, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“. По-късно регионалните власти уточниха, че починалата не е посещавала Бурятия и че няма данни за огнище на чума в републиката.
Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев свика извънредно заседание на санитарната и противоепидемичната комисия с участието на главния санитарен лекар на Русия Анна Попова. Според Кобзев всички установени контактни лица са поставени под медицинско наблюдение, нямат признаци на заболяване, а лабораторните им резултати са отрицателни.
Болницата в град Шелехов, в която е била настанена жената, е поставена под карантинен режим. Приемът и изписването на пациенти в част от отделенията са били ограничени, докато поликлиниката е продължила работа. Властите са обявили, че се прилагат противоепидемични мерки и че контактните лица остават под наблюдение.
Официалното потвърждение остава ограничено
Към момента на първоначалното съобщение руското Министерство на здравеопазването не беше публикувало официална информация за диагнозата. Франс прес отбеляза, че не е могла независимо да провери данните за причината за смъртта и за броя на поставените под карантина.
Чумата е бактериално инфекциозно заболяване. Белодробната форма засяга дихателната система, може да се предава между хора и според Световната здравна организация може да бъде смъртоносна, ако не бъде лекувана своевременно.
Източници: БТА, Дойче веле
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украински биолаборатории
06:59 03.10.2026
2 Мишел
07:13 03.10.2026
3 Дофтор Менгеле
07:27 03.10.2026
4 хмм
07:31 03.10.2026
5 койдазнай
Ама въобще!
07:36 03.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 НИЩО МУ НЯМА
ЩО ЧОРАПА ИСКА
СБЛИЖАВАНЕ С ТЕЗ 🗣
ПА И КУПЕЙКИН СЕ
СЪРДИ ЩО НЕ ГО ВИКАТ И ТОЙ ДА
УЧАСТВУВА....
07:55 03.10.2026
8 ЧУМАТА
ЗА РУСКАТА КОЧИНА
ЕДИН КУЦОКРАК БОТОКС
МНОГО ОБИЧА ТАКИВА СИТУАЦИИ
ПОСЛЕ НЕ ИЗЛИЗА ОТ БУНКЕРА
СЪС СЕДМИЦИ....
07:57 03.10.2026