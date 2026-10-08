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Нов обрат около Хулиан Алварес: Лондон вече изглежда по-близо от Барселона

Нов обрат около Хулиан Алварес: Лондон вече изглежда по-близо от Барселона

8 Октомври, 2026 10:01 577 0

  • хулиан алварес-
  • атлетико мадрид-
  • футбол-
  • барселона-
  • арсенал

26-годишният офанзивен играч постепенно възвърна редовното си място в плановете на наставника Диего Симеоне преди паузата за националните отбори

Нов обрат около Хулиан Алварес: Лондон вече изглежда по-близо от Барселона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Хулиан Алварес отново попада във фокуса на водещите европейски клубове. Въпреки че аржентинският нападател остана в Атлетико Мадрид, обстановката около него може да се промени значително с наближаването на зимния трансферен прозорец.

След като записа едва четири срещи и една асистенция от старта на сезона, 26-годишният офанзивен играч постепенно възвърна редовното си място в плановете на наставника Диего Симеоне преди паузата за националните отбори.

През лятото ръководството на мадридчани не уважи желанието му за трансфер в Барселона, докато самият футболист тогава отклони късна оферта от Арсенал. Същевременно наскоро стана ясно, че нападателят обмисля смяна на своя импресарио с оглед бъдещите си професионални стъпки.

Според информация на изданието „ТиймТок“ ситуацията е претърпяла коренна промяна. Нападателят си дава сметка за сложната обстановка в клуба, както и за факта, че каталунците вече разполагат с отлично работещи варианти в атака, поради което е готов да направи крачка назад от първоначалните си намерения.

Аржентинският футболист вече оценява възможността за трансфер през зимата или най-късно през 2027 година, като този път гледа с много по-голям интерес към проекта на Микел Артета в Лондон. Тази алтернатива изглежда набира все по-сериозна скорост за бъдещето на нападателя.


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