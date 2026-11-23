София ще представи подготовката си за зимния сезон и готовността на града за първия сняг. Брифингът е насрочен за 16:00 часа в базата на общинското дружество „Софекострой“ на ул. „Шеовица“ № 4.

Кметът на столицата Васил Терзиев ще представи организацията за зимното почистване. В събитието ще участват и заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков, както и директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

Ще бъде показана снегопочистващата техника

След брифинга е предвидена обиколка на базата и демонстрация на специализираната техника, която ще се използва при зимното почистване на София. Представянето ще даде информация за подготовката на столицата преди очакваните зимни условия и необходимостта от почистване на улиците, подходите и ключовите градски маршрути.

Събитието е част от подготовката на общината за зимния сезон. Подробности за наличната техника, организацията на работата и действията при снеговалеж се очаква да бъдат представени по време на брифинга.

Източници: dariknews.bg