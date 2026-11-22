Милан разгроми Фрозиноне с 5:1 на „Джузепе Меаца“ в мач от 12-ия кръг на Серия А. Домакините поведоха рано, допуснаха намаляване на резултата, но след почивката вкараха още три гола и записаха третата си поредна победа в първенството.

Милан поведе още в 4-ата минута. След комбинация между Лука Модрич, Адриен Рабио и Кристиан Пулишич Габриеле Калвани опита да пресече подаването, но изпрати топката в собствената си врата.

В 19-ата минута Гонсало Рамош направи резултата 2:0. Португалецът се възползва от бърза атака, започната след отнета топка, и завърши подаване на Рабио отблизо.

Фрозиноне върна интригата в 25-ата минута. Патрицио Мазини се ориентира най-бързо при разбъркване в наказателното поле и намали на 2:1.

Яшари и Сисе решиха мача

Милан започна силно второто полувреме и в 48-ата минута отново поведе с два гола. Ардон Яшари получи подаване от Рабио и с мощен удар отляво прати топката в горния ъгъл.

Рамош беше заменен в 51-ата минута заради дискомфорт, а на негово място влезе Алфаджо Сисе. Нападателят се разписа в 62-ата минута след контраатака, започната от Пулишич. Попадението първоначално беше отменено заради засада, но след преглед с ВАР голът беше признат.

Крайното 5:1 оформи Пулишич в 68-ата минута. Американецът започна атаката от собствената половина, преодоля излезлия вратар Лоренцо Палмисани и завърши с прехвърлящ удар.

Милан събра 27 точки

С победата Милан достигна 27 точки след 12 мача, докато Фрозиноне остана с 20. Гостите завършиха срещата с 10 футболисти, след като Бирлиджа напусна терена контузен в 82-ата минута, а отборът вече беше извършил всичките си смени.

Преди мача треньорът на Милан Рубен Аморим заяви за Пулишич: „Той е настоящето и бъдещето на този отбор.“ Крилото отговори с гол и силно представяне в деня, в който Милан записа най-убедителната си победа през сезона.

Следващото изпитание за Милан е в Лига Европа. На 26 ноември отборът гостува на Олимпиакос в мач от петия кръг на основната фаза.

Източници: dsport.bg, milannews.it, rainews.it