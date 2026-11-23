Марсилия пропусна възможността да се намеси по-сериозно в битката за челните места във френската Лига 1, след като загуби с 2:3 у дома от новака Льо Ман. Олимпик водеше с 2:0 на почивката, но допусна три гола през второто полувреме, включително победното попадение в петата минута на добавеното време. Мачът на „Велодром“ беше последен от 11-ия кръг.

Амин Гуири откри резултата в 33-ата минута, а Игор Пайшао удвои преднината на домакините седем минути по-късно. Марсилия контролираше мача до почивката и изглеждаше близо до шестата си поредна победа в първенството.

Льо Ман обърна мача за 25 минути

Сценарият се промени след паузата. Луи Мафута намали в 70-ата минута, а Ерик Колас изравни десет минути преди края. В 95-ата минута Жан Веркрюис се възползва от пространство в наказателното поле и отбеляза за крайното 2:3. Асистенцията беше на Раян Бамба.

Така Льо Ман спечели първата си победа като гост през сезона и прекъсна серията на Марсилия от пет поредни успеха в Лига 1. Френският клуб се изкачи до 13-ото място с 11 точки, докато Марсилия остана пета с 18 точки и не успя да се изкачи на третата позиция. Данните за резултата и голмайсторите са потвърдени от „Уест-Франс“, а класирането след края на кръга е отразено от „Евроспорт“.

Видейра: Трябваше много характер

„Те имат характер. Трябваше много характер, за да постигнем тази първа победа като гости“, заяви треньорът на Льо Ман Патрик Видейра, цитиран от „Фут Меркато“. Той подчерта, че отборът му е играл твърде предпазливо през първото полувреме, но след почивката е повишил ефективността и агресивността си.

Марсилия ще търси реакция при гостуването на Оксер на 29 ноември в 12-ия кръг. Льо Ман ще приеме Лил ден по-рано.

Източници: eurosport.fr, ouest-france.fr, footmercato.net