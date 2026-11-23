Четирима души са загинали, а 18 са били ранени при въздушен удар в йеменския пристанищен град Ходейда, съобщава хутската телевизия „Ал Масира“, цитирана от Франс прес. Според медията атаката е засегнала сграда на Държавната корпорация за телекомуникации.

Хутите приписват удара на Саудитска Арабия. Рияд не е направил незабавен коментар по съобщението, а данните за жертвите не са потвърдени независимо.

Ударът идва след нова ескалация

Ходейда е ключово пристанище на Червено море и се намира под контрола на подкрепяните от Иран хути. Те воюват със Саудитска Арабия и съюзниците ѝ, които подкрепят международно признатото правителство на Йемен.

Саудитската коалиция заяви по-рано, че е нанесла удари по цели, свързани с „операции за контрабанда и транспортиране на оръжия и балистични ракети“ в района на Ходейда. В същото време хутите обвиниха коалицията в атаки и срещу други райони на страната.

Ден преди последния удар коалицията съобщи, че е прехванала балистична ракета, изстреляна към западното крайбрежие на Саудитска Арабия. Районът включва важни петролни съоръжения, които през последните седмици са били обект на атаки, приписвани на хутите.

Няма независимо потвърждение на данните

Съобщенията за жертвите идват от медия, свързана с хутите, и не са потвърдени от саудитските власти или от независима международна организация. Поради това обхватът на щетите и точният брой на загиналите и ранените остават неустановени.

Източници: nampa.org, apnews.com