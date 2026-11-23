Футболът заема най-голямо място в спортната телевизионна програма днес, но зрителите могат да избират и между ски, снукър, волейбол, колоездене и бойни спортове. Програмата започва рано с български волейбол и продължава с двубои от европейски и азиатски първенства.

Сутрешни и дневни предавания

БНТ 3 започва спортния ден в 06:10 часа с мача Драгоман – Левски от женската Национална волейболна лига. От 09:00 часа каналът показва финала на младежките олимпийски игри по футзал между Португалия и Аржентина, а в 10:40 часа са финалите по таекуондо.

В 14:00 часа следва колоезденето „Тур дьо Франс критериум на Сингапур“. По-късно, от 18:40 часа, БНТ 3 излъчва световното първенство по преодоляване на препятствия в дисциплината 400 метра.

Футболът започва следобед

Нова Спорт е с пряко предаване на Нефтчи Фергана – Ал Хилал от 15:45 часа. В 18:00 часа по Диема Спорт е българският мач Лудогорец – Дунав.

Азиатската Шампионска лига продължава с два мача от 20:15 часа. По Диема Спорт 3 е Ал Итихад – Пахтакор, а по Нова Спорт – Ал Кува Ал Джавия – Ал Гарафа.

Вечерни акценти

В 19:00 часа Eurosport 1 предлага двата манша на мъжкия слалом от Световната купа в Гургл. По Eurosport 2 по същото време е финалът на Северна Ирландия оупън по снукър.

Футболната програма продължава в 21:30 часа със Сеута – Алмерия по MAX Sport 2. Монца – Фиорентина е от 21:45 часа по MAX Sport 3, а Леванте – Елче започва в 22:00 часа по MAX Sport 4. От 22:15 часа Нова Спорт излъчва бокс от поредицата ONE.

Има разминаване между публикуваните телевизионни справочници за част от програмата на Диема Спорт 2. Gong.bg посочва Хъл Сити – Брайтън в 16:00 часа и Ливърпул – Манчестър Юнайтед в 18:30 часа, докато TV Programata публикува запис на Ковънтри Сити – Кристъл Палас от 19:00 часа и студио за Висшата лига от 21:30 часа. Затова при тези излъчвания е възможна промяна според актуалната програма на оператора.