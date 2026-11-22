Вердер (Бремен) спечели северното дерби на Германия с категоричното 4:0 срещу Хамбургер ШФ в мач от 10-ия кръг на Бундеслигата. Двубоят дълго време изглеждаше равностоен, но след почивката домакините вкараха четири гола и стигнаха до убедителния успех.

Първото полувреме завърши без попадения. Хамбургер ШФ създаде няколко опасности, като Патсон Дака пропусна от добра позиция, а свободен удар на Алберт Гронбек беше спрян от стената на Вердер. Мартин Аделин също стреля от границата на наказателното поле, но ударът му премина над вратата.

Вердер отговори с възможност пред Никлас Фюлкруг. Нападателят отправи удар с глава, който Даниел Хойер Фернандес спаси трудно. До края на първата част двата отбора продължиха да търсят пространства, но без да променят резултата.

Три гола за 15 минути

Развоят се промени в 55-ата минута. Капитанът на Вердер Марко Фридъл откри резултата с впечатляващо воле от около 12 метра.

В 66-ата минута Джъстин Нейнмаа удвои преднината след подаване на Никлас Фюлкруг. Само четири минути по-късно Нейнмаа отново се разписа, този път след центриране на Людовит Райс и рикошет, който затрудни защитата на Хамбургер ШФ.

Гостите не успяха да отговорят на силния натиск на Вердер и до края не стигнаха до гол. В добавеното време Никлас Фюлкруг оформи крайното 4:0.

Вердер се приближи до челната петица

С победата бременци събраха 18 точки и се изкачиха на шестото място, на една точка зад петия Байер (Леверкузен). Начело в класирането е Борусия (Дортмунд) с 24 точки, следвана от Байерн (Мюнхен) и Фрайбург с по 22.

Хамбургер ШФ остана 12-и с 12 точки. Тимът допусна третото си поражение в последните пет мача.

В следващия кръг Вердер ще приеме Борусия (Мьонхенгладбах), а Хамбургер ШФ ще гостува на Байерн (Мюнхен).

Източници: bta.bg, ndr.de, tag24.de