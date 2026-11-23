Бащата на 12-годишната Сияна – Николай Попов, твърди, че някой е посегнал на гроба на дъщеря му. Момичето загина при катастрофа край Плевен. Към публикацията е приложена снимка на разрушена надгробна плоча, за която Попов казва, че е двойна, каменна и тежи над 500 килограма.

„Вече не вярвам, че гробът на Сияна е разрушен от вятъра!“, заявява Попов. Той поставя под съмнение възможността вятърът да е обърнал плочата и пита защо е засегнат точно гробът на дъщеря му, сред стотици други гробове.

Бащата свързва случая с твърдения за натиск

В изявлението си Попов посочва, че преди това маскирани лица са нахлули в негов обект. Той твърди още, че е бил заплашван с убийство и че по тези заплахи е образувано досъдебно производство. По думите му е бил следен, сплашван и тормозен.

Попов свързва предполагаемото посегателство с публичните си позиции по случая със смъртта на Сияна. „Имам основания да смятам, че срещу мен действат хора, които искат да ме накарат да замълча“, пише той. В текста си бащата твърди, че според него хора се страхуват от истината за смъртта на децата.

Тези твърдения не са представени като установени факти, а като позиция на Николай Попов. В публикацията няма посочено официално потвърждение от полицията или прокуратурата, че разрушаването на гроба е резултат от умишлено престъпление.

„Но няма да замълча!“, заявява Попов. Той казва, че ще защитава паметта на дъщеря си и завършва изявлението си с думите: „Няма да ме уплашите!“

Източници: focus-news.net