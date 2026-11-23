Аталанта и Интер завършиха 4:4 в един от най-резултатните мачове в 12-ия кръг на Серия А. Двубоят в Бергамо предложи осем гола, три обрата в резултата и изравнително попадение от дузпа в добавеното време. Интер водеше с 2:0, 3:1 и 4:2, но не успя да задържи преднината си.

Гостите започнаха по-активно и поведоха в 16-ата минута. След удар на Николо Барела и поредица от рикошети Франческо Пио Еспозито се оказа на чиста позиция и отбеляза за 1:0. Нападателят удвои аванса на Интер в 32-ата минута с глава след корнер, изпълнен от Федерико Димарко.

Аталанта върна един гол в 35-ата минута чрез Елджиф Елмас. Малко преди това Хакан Чалханоглу напусна терена заради мускулен проблем и беше заменен от Петар Сучич. Домакините започнаха второто полувреме с надежда за изравняване, но вместо това отново получиха гол.

Еспозито оформи хеттрик, но Интер не спечели

В 52-ата минута Еспозито завърши комбинация с Маркюс Тюрам и реализира третото си попадение в срещата. Така 21-годишният нападател записа първия си хеттрик в Серия А, а Интер отново поведе с два гола.

Аталанта обаче не се отказа. Шарл де Кетеларе намали на 2:3 в 72-ата минута с глава след изпълнение на корнер. Четири минути по-късно Интер получи дузпа за игра с ръка на Давиде Дзапакоста, а Сучич реализира за 4:2.

Де Кетеларе вкара втория си гол в 81-ата минута и върна домакините в мача. В последните минути Аталанта натисна, а решаващият момент дойде в 90-ата минута, когато топката срещна вдигнатата ръка на Алесандро Бастони. Франк Кесие изпълни точно отсъдения наказателен удар и оформи крайното 4:4 в първата минута на добавеното време.

Интер изпусна важни точки

Равенството остави Интер на три точки от лидера Лацио и прекъсна възможността на тима да отговори с победа на успехите на преките си съперници в горната част на класирането. Отборът на Кристиан Киву допусна четири гола, въпреки че на три пъти имаше преднина от две попадения.

„Трябва да работим върху отношението, хъса и решителността, които трябва да показваме в определени моменти от мача“, заяви Кристиан Киву след двубоя.

Аталанта започна срещата с Марко Спортиело, след като Марко Карнезеки се контузи при загрявката. За Интер предстои мач срещу Щутгарт в Шампионската лига, докато тимът от Бергамо ще продължи участието си в Лигата на конференциите срещу Борац.

Източници: sport.sky.it, ansa.it, goal.com