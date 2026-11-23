Атлетико Мадрид спечели с 3:0 гостуването си на Хетафе в мач от 13-ия кръг на Ла Лига. Алекс Баена, Джони Кардосо и Алехандро Грималдо отбелязаха головете за тима на Диего Симеоне, който събра 31 точки и остана на третото място в класирането.

Атлетико поведе в 10-ата минута. Баена получи подаване от Хулиан Алварес и завърши атаката с прецизен удар. Гостите удвоиха преднината си в 30-ата минута, когато Джони Кардосо се разписа за 2:0.

Хетафе остана с човек по-малко

Домакините не успяха да отговорят на натиска и завършиха двубоя с 10 футболисти. Джене получи червен картон в добавеното време, а след нарушението беше отсъдена дузпа за Атлетико. Грималдо изпълни наказателния удар и оформи крайния резултат в 92-ата минута.

Според статистиката на Ла Лига Атлетико владееше топката в 68,8% от времето и отправи 20 удара срещу 11 за Хетафе. Тимът на Симеоне имаше и седем корнера, докато домакините изпълниха два.

Исторически успех за Симеоне

Победата има специално значение и за Диего Симеоне. Аржентинецът записа 345-ия си успех като треньор в Ла Лига и изпревари Луис Арагонес на върха във вечната класация. Всички победи на Симеоне в испанското първенство са постигнати начело на Атлетико Мадрид.

„Този рекорд е подарък от много футболисти, които следваха една и съща линия и работиха невероятно“, каза Симеоне след изравняването на постижението на Луис Арагонес.

Атлетико се върна към победите в първенството след загубата от Барселона в предишния кръг. Барселона води с 36 точки, Реал Мадрид е втори с 33, а мадридският тим е трети с 31.

Следващият мач на Атлетико е домакинство на Викинг в Шампионската лига на 25 ноември. Хетафе ще продължи кампанията си в Ла Лига с гостуване на Осасуна.

Източници: as.com, cadenaser.com, eurosport.es