Защитник на Нотингам продължава да е в плановете на Манчестър Юнайтед

Защитникът на Нотингам Форест Мурило остава сериозна цел за Манчестър Юнайтед с оглед плановете за подсилване на отбраната през следващата година. Въпреки че напоследък бразилецът е свързван предимно с Ливърпул и Челси, интересът на "червените дяволи" към него остава напълно актуален.

Вниманието на клуба от "Олд Трафорд" към бразилския национал не е от вчера. Скаутите на отбора следяха отблизо изявите му още през миналия сезон, когато Нотингам Форест се намираше в по-деликатна позиция в класирането. По онова време се предполагаше, че при евентуално изпадане цената на бранителя би била около 60-70 милиона паунда.

Форест обаче запази мястото си в елита, а позициите на Мурило в клуба се утвърдиха още повече. През май защитникът подписа нов договор и ръководството не е притиснато да го продава. Това означава, че спряганите в миналото трансферни суми вече нямат реална стойност и за евентуална раздяла с него ще бъде необходима значително по-висока оферта.

Трансфер през януари изглежда малко вероятен, като интересът на Манчестър Юнайтед е насочен най-вече към дългосрочното планиране на състава и предстоящите промени в дефанзивната линия.