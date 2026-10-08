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Защитник на Нотингам продължава да е в плановете на Манчестър Юнайтед

Защитник на Нотингам продължава да е в плановете на Манчестър Юнайтед

8 Октомври, 2026 08:45 512 0

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  • манчестър юнайтед-
  • футбол

Въпреки че напоследък бразилецът е свързван предимно с Ливърпул и Челси, интересът на "червените дяволи" към него остава напълно актуален

Защитник на Нотингам продължава да е в плановете на Манчестър Юнайтед - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Нотингам Форест Мурило остава сериозна цел за Манчестър Юнайтед с оглед плановете за подсилване на отбраната през следващата година. Въпреки че напоследък бразилецът е свързван предимно с Ливърпул и Челси, интересът на "червените дяволи" към него остава напълно актуален.

Вниманието на клуба от "Олд Трафорд" към бразилския национал не е от вчера. Скаутите на отбора следяха отблизо изявите му още през миналия сезон, когато Нотингам Форест се намираше в по-деликатна позиция в класирането. По онова време се предполагаше, че при евентуално изпадане цената на бранителя би била около 60-70 милиона паунда.

Форест обаче запази мястото си в елита, а позициите на Мурило в клуба се утвърдиха още повече. През май защитникът подписа нов договор и ръководството не е притиснато да го продава. Това означава, че спряганите в миналото трансферни суми вече нямат реална стойност и за евентуална раздяла с него ще бъде необходима значително по-висока оферта.

Трансфер през януари изглежда малко вероятен, като интересът на Манчестър Юнайтед е насочен най-вече към дългосрочното планиране на състава и предстоящите промени в дефанзивната линия.


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