Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 000 долара. Поставената под номер 1 в схемата българка победи квалификантката Юлия Щузек от Германия с 6:1, 6:2 за 65 минути.

Янева започна мача с равенство 1:1, но след това спечели пет поредни гейма и затвори първия сет с 6:1. Във втората част Щузек поведе с 1:0, преди българката отново да поеме контрола и да направи серия от пет последователни гейма за 5:1. Малко по-късно Янева приключи срещата в два сета.

С победата националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ добави 16 точки към актива си за световната ранглиста. През тази седмица 19-годишната Янева заема 142-ро място.

За място на полуфиналите Елизара Янева ще играе срещу победителката от двубоя между Мариам Болквадзе от Грузия и Дениса Жолдакова от Чехия.

Българката продължава и в турнира на двойки. Янева и Беатрис Зелтина от Латвия достигнаха до четвъртфиналите, където ще се изправят срещу четвъртите поставени Алисия Дъдъни от Великобритания и Елена Малигина от Естония.