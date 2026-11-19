Александър Везенков беше избран за най-полезен играч на 12-ия кръг в Евролигата след впечатляващото си представяне при победата на Олимпиакос над Макаби Тел Авив с 97:95 след продължение. Българинът завърши двубоя с 37 точки, 9 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка, а коефициентът му на полезност достигна 41.

Срещата се игра в Лимасол, където Макаби приема съперниците си в Евролигата. В края на редовното време Везенков отбеляза тройка от центъра със сирената и изравни резултата за 82:82. В продължението той добави още точки, а Кори Джоузеф донесе успеха на Олимпиакос с решаваща тройка в последната секунда.

Така Евролигата представи поредното признание за българския баскетболист. Наградата е 19-а MVP за Везенков в отделен кръг от турнира, с което той изравни постижението на Шейн Ларкин. Това е и вторият му приз през настоящия сезон, след като беше избран за най-полезен играч и в шестия кръг.

37-те точки са второто най-добро лично постижение на Везенков в Евролигата. Повече той е отбелязал единствено при мача срещу Байерн Мюнхен през миналия сезон, когато завърши с 45 точки. В двубоя с Макаби той реализира 6 от 9 стрелби за две точки, 6 от 10 опита от тройката и 7 от 8 наказателни удара.

С представянето си Везенков се изкачи до десетото място във вечната класация на реализаторите в Евролигата с 3939 точки. Олимпиакос запази първата позиция в класирането, а в следващия кръг ще приеме Реал Мадрид.