Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона и Реал Мадрид в битка за 15-годишен талант на Манчестър Юнайтед

Барселона и Реал Мадрид в битка за 15-годишен талант на Манчестър Юнайтед

8 Октомври, 2026 22:46 511 2

  • джей джей гейбриъл-
  • манчестър юнайтед-
  • барселона-
  • реал мадрид-
  • байерн мюнхен-
  • трансфери-
  • висша лига

Офанзивният полузащитник вече е обявил намерението си да се раздели с „червените дяволи“

Барселона и Реал Мадрид в битка за 15-годишен талант на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

15-годишният талант на Манчестър Юнайтед Джей Джей Гейбриъл е на път да напусне клуба, а интересът към него от Испания е сериозен. Според „Скай Германия“ Барселона и Реал Мадрид следят внимателно ситуацията и са сред фаворитите за подписа на младока.

Офанзивният полузащитник вече е обявил намерението си да се раздели с „червените дяволи“, което е привлякло вниманието на двата испански гранда.

Байерн Мюнхен също проявява интерес към Гейбриъл. Представители на германския шампион вече са разговаряли с агентите на футболиста, но до този момент баварците не са отправили официална оферта.

Очаква се евентуалният трансфер на младия англичанин да бъде на стойност между 10 и 15 милиона евро. Гейбриъл настоява и за сериозна сума при подписването, както и за възнаграждение, което да отговаря на високите очаквания около таланта му.

Предстои да стане ясно дали Гейбриъл ще продължи развитието си в Испания, или ще избере друга от опциите пред себе си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 нещо не разбирам

    0 0 Отговор
    Как така заплатата ще бъде "да отговаря на високите очаквания около таланта му"?
    Не трябва ли първо да се докаже и след това да се говори за заплати?

    23:02 08.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове