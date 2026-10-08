Барселона и Реал Мадрид в битка за 15-годишен талант на Манчестър Юнайтед

15-годишният талант на Манчестър Юнайтед Джей Джей Гейбриъл е на път да напусне клуба, а интересът към него от Испания е сериозен. Според „Скай Германия“ Барселона и Реал Мадрид следят внимателно ситуацията и са сред фаворитите за подписа на младока.

Офанзивният полузащитник вече е обявил намерението си да се раздели с „червените дяволи“, което е привлякло вниманието на двата испански гранда.

Байерн Мюнхен също проявява интерес към Гейбриъл. Представители на германския шампион вече са разговаряли с агентите на футболиста, но до този момент баварците не са отправили официална оферта.

Очаква се евентуалният трансфер на младия англичанин да бъде на стойност между 10 и 15 милиона евро. Гейбриъл настоява и за сериозна сума при подписването, както и за възнаграждение, което да отговаря на високите очаквания около таланта му.

Предстои да стане ясно дали Гейбриъл ще продължи развитието си в Испания, или ще избере друга от опциите пред себе си.