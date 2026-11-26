Ханзи Флик продължава да пише история начело на Барселона. Германският треньор постави впечатляващ рекорд в Шампионската лига, след като стана най-бързият специалист, чиито отбори са достигнали границата от 150 гола в турнира.

За това постижение на Флик бяха необходими само 49 мача начело на Байерн Мюнхен и Барселона. Досегашният рекорд принадлежеше на Пеп Гуардиола, чиито тимове стигнаха до същата бройка след 65 срещи.

Под ръководството на германеца Барселона се превърна в изключително резултатен отбор. В 135 мача каталунците са постигнали 48 победи с поне три гола разлика. Сред най-пострадалите съперници е големият враг Реал Мадрид, който на два пъти загуби с подобен резултат.

Силната серия на Флик продължава и през настоящия сезон. Барселона има 16 победи в първите си 18 официални срещи във всички турнири, като единствените загуби са от Пари Сен Жермен в Шампионската лига и от Реал Мадрид в Ла Лига.