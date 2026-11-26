Капитанът на Байерн Мюнхен Йозуа Кимих разкритикува остро ръководството на клуба заради публичното обсъждане на здравословните проблеми на Джамал Мусиала. Той направи изказването след загубата с 1:2 от Лил в Шампионската лига.

„В никакъв случай не бива да се допуска подобни неща да се разиграват за сметка на играча. Разбира се, клубът винаги е на първо място и е по-голям от футболиста, но не е по-голям от човека“, заяви Кимих, цитиран от ДПА.

Капитанът определи начина, по който случаят е бил разгласен, като „абсолютно недопустим“ и заяви, че той „не приляга на Байерн“. По думите му критиките към представянето на футболистите са допустими, но ситуацията с Мусиала е трябвало да бъде обсъдена вътре в клуба.

„Това са неща, които трябва да се решават вътрешно, на една маса, а не публично“, каза Кимих.

Напрежението около Мусиала се засили, след като членовете на Надзорния съвет Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге публично повдигнаха въпроса за евентуално намаляване на заплатата му заради здравословните му проблеми. Двамата поставиха под съмнение и дали полузащитникът ще успее да се върне към предишното си ниво.

Мусиала е сред най-високоплатените футболисти на Байерн, а договорът му с клуба е до 2030 година. В отговор Кимих подчерта, че съотборникът му не е играл четири или пет поредни мача през последната година и половина. Според него това обяснява трудностите при възстановяването на най-добрата му форма.

„Не бива да забравяме, че през последната година и половина той не е изиграл четири или пет поредни мача“, каза капитанът.

Байерн се срещна с представителите на Мусиала във вторник. След разговора двете страни разпространиха съвместно изявление, в което заявиха, че здравето на футболиста е приоритет.

„И за двете страни здравето на футболиста е над всичко. Мусиала получава пълна подкрепа по пътя си към завръщането“, се казва в изявлението.

Кимих заяви, че според него Мусиала до голяма степен не е наясно с публичните дискусии, което той определи като добре. Германският национал отхвърли и предположенията, че проблемите на халфа са свързани с липса на професионализъм.

„Очевидно той иска да извлече максимума от себе си и работи много, много усърдно всеки ден“, каза Кимих. Той добави, че е убеден в завръщането на Мусиала към предишното му ниво, когато футболистът отново натрупа необходимия игрови ритъм.