Феновете на ЦСКА ще могат да спечелят фланелки чрез няколко игри преди и по време на домакинството срещу Трабзонспор в Лигата на конференциите. Двубоят е на 26 ноември от 22:00 часа на обновения стадион „Българска армия“ и ще бъде първият европейски мач на „червените“ на съоръжението.

Генералният спонсор на ЦСКА ще разположи брандирана шатра в пространството между сектор „Б“ на Националния стадион „Васил Левски“ и стадион „Юнак“. В нея ще има радар, който измерва скоростта на изстреляна футболна топка. Участниците с 50-те най-високи резултата ще получат по една фланелка.

Още 200 фланелки ще бъдат раздадени чрез куиз на две близки локации – метростанция „Васил Левски“ и край езерото „Ариана“. Феновете ще трябва да сканират QR код със своите телефони, след което ще получат достъп до три въпроса.

На трибуните ще се проведе и играта „Lucky Seat“. Чрез нея на случаен принцип ще бъдат определени 50 печеливши места, чиито притежатели ще получат тениски. Феновете ще могат да участват и със снимка или кратко видео, изпратени през samocska.live. Допускат се кадри от стадиона, селфи с шал или плакат, снимка с приятели, както и послание, посветено на ЦСКА. Най-добрите предложения ще бъдат наградени с фланелки.

Отделна игра е организирана и в Instagram. Участниците трябва да споделят снимка, да отбележат спонсора и да допълнят слогана „Една любов,...“. Коментарите се приемат до 26 ноември, а печелившите ще бъдат изтеглени на 27 ноември.

Само от трите активности с предварително обявен брой награди – радара, куиза и „Lucky Seat“ – ще бъдат раздадени общо 300 фланелки. Към тях ще се добавят и наградите за снимки, видеа и Instagram играта.