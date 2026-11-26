Ферари отново понесе удар от вътрешното си съперничество, след като Люис Хамилтън и Шарл Льоклер се сблъскаха по време на Гран при на Лас Вегас. Льоклер атакува съотборника си в седмия завой, завъртя Хамилтън и получи наказание от 10 секунди за причиняване на сблъсъка. В крайното класиране монегаскът остана десети, а Хамилтън завърши седми.

Инцидентът дойде в състезание, което вече беше започнало трудно за италианския тим. Хамилтън получи отделно наказание от 10 секунди заради спечелено предимство извън трасето при борбата си с Ландо Норис. След това британецът се върна в челната десетка и влезе в битка с Льоклер, но опитът на пилота от Монако да си върне позицията завърши с контакт и завъртане на автомобила на седемкратния световен шампион.

Ръководителят на Ферари Фредерик Васьор реагира остро на случилото се. „Това е неприемливо“, заяви той след финала. Според Формула 1 двамата пилоти вече са обсъждали вътрешните правила на отбора след сблъсъка си в Мексико, но новият инцидент показва, че договореностите не са предотвратили повторение на проблема. Льоклер прие решението на стюардите и каза, че се чувства „доста засрамен за отбора като цяло“.

Напрежението между двамата пилоти се натрупва през целия сезон. Спорове за стратегията са имали в Зандвоорт и Сингапур, а на „Монца“ Хамилтън атакува в първия шикан, преди Льоклер да го избута към зоната за сигурност. Британецът на свой ред не изпълни отборни указания за влизане в бокса в Сингапур и Бразилия, като във втория случай обясни решението си с недостатъчна информация за времето.

В Мексико двамата се сблъскаха още в първата обиколка, което според анализа на Би Би Си лиши Ферари от възможност да се бори за двойна победа. След Лас Вегас Андрю Бенсън предупреди, че отборът може да бъде изправен пред избор между двамата си пилоти, ако не намери работещи правила за състезаването им един срещу друг.

Ситуацията придобива допълнителна тежест заради очакванията към Ферари през 2027 година. Ако Скудерията създаде автомобил, способен да се бори за титлата, всеки контакт между съотборниците може да има пряко отражение върху шампионата. Хамилтън преследва осма световна титла, докато Льоклер продължава да търси първия си триумф във Формула 1.

Хамилтън отказа да коментира подробно сблъсъка и заяви: „Това е въпрос, с който трябва да се заеме отборът.“ Така след Лас Вегас решението остава при Васьор и ръководството на Ферари: да запазят свободата на двама водещи пилоти или да въведат по-строги ограничения, преди вътрешното съперничество да започне да струва още точки.