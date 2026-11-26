Манчестър Юнайтед отново не успя да стигне до победа, след като завърши 2:2 при гостуването си на Спортинг Лисабон в Шампионската лига. Бруно Фернандеш отбеляза и двата гола за английския тим, но грешка на вратаря Сене Ламенс позволи на домакините да измъкнат точката.

Португалецът се разписа два пъти след почивката, като първо беше точен от дузпа, а след това изведе Юнайтед напред с удар, получил рикошет. Преди това Ламенс беше спасил наказателен удар на Луис Суарес, но малко по-късно допусна нова дузпа, която колумбиецът реализира. Впоследствие нападателят на Спортинг се разписа и след грешка на вратаря, оформяйки крайния резултат.

„Трябва да останем заедно и да се борим за оцеляването си. Нуждаем се от точки, за да продължим напред. Всички трябва да поемаме отговорност както за доброто, така и за лошото. Трябва да сме единни във всички моменти“, заяви Фернандеш.

Проблемите на Манчестър Юнайтед са сериозни. Тимът е допуснал поне два гола в седем поредни мача във всички турнири – нещо, което не се е случвало на клуба от 1977 година. С общо 36 допуснати попадения от началото на сезона „червените дяволи“ имат най-слабата защита сред отборите от петте водещи първенства в Европа.

Наставникът Маурисио Почетино обаче изрази задоволство от характера и представянето на футболистите, въпреки че все още чака първата си победа начело на отбора. „Гордея се с играчите. Показахме характер и начина, по който искаме да играем. Работим заедно едва от една седмица. Трябва да продължим да вярваме и да се подготвим за следващия мач“, коментира аржентинецът.