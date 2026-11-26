Левски гостува на Олимпик Марсилия в петия кръг на Лига Европа. Двубоят на стадион „Велодром“ започва в 19:45 часа българско време и ще бъде излъчен по Max Sport 3. Главен съдия е Никола Дабанович.

Българският шампион влиза в срещата от десетото място в основната фаза със 7 точки. Левски записа две победи, едно равенство и една загуба в първите си четири мача и се намира в позиция да продължи към елиминационната фаза на европейски турнир за първи път от сезон 2005/06.

Френският тим е 31-и с 3 точки. Марсилия спечели последния си двубой в Лига Европа с 1:0 срещу Байер Леверкузен, но преди това допусна поражения в първите си три срещи от основната фаза.

В последния си шампионатен мач отборът претърпя драматичен обрат срещу Льо Ман. Марсилия поведе с 2:0 като гост, но загуби с 2:3. Поражението прекъсна серията от четири поредни победи на тима.

Левски от своя страна записа убедителен успех с 4:1 над Локомотив София в неделя и затвърди второто си място в българското първенство.

До 500 привърженици на Левски ще могат да присъстват на „Велодром“. Ограничението е наложено, тъй като срещата е определена като високорискова.

Марсилия очаква решението за участието на Пиер-Емил Хьойберг, който е пропуснал последните тренировки заради заболяване. В състава на Левски няма информация за нови сериозни кадрови проблеми. Трайно извън групата са Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

Марсилия и Левски са се срещали само веднъж. Двубоят е от турнира за Купата на УЕФА през сезон 2005/06 и завършва с победа на българския тим с 1:0.

Нов успех във Франция би доближил Левски до продължаване в турнира, докато Марсилия се нуждае от точки, за да запази шансовете си за участие в елиминационната фаза.