ФК Раковски спечели областния финал за Купата на Аматьорската футболна лига след убедителна победа с 4:0 над Атлетик (Куклен). Двубоят се игра в Раковски на осветление, а домакините решиха изхода му с по два гола през двете полувремена.

Йордан Томбов откри резултата преди почивката, а играещият треньор Валери Домовчийски удвои преднината на Раковски. След паузата Стефан Рабаджийски се разписа за 3:0, а Любомир Романски оформи крайния резултат.

Успехът срещу Атлетик (Куклен) е третият пореден на Раковски срещу тим от Югоизточната Трета лига в турнира. Преди финала отборът отстрани Марица (Милево) и Спартак (Пловдив). В по-ранните кръгове Раковски победи още ФК Крумово, Лидер (Ягодово) и ФК Чавдар (Пловдив).

Така тимът, воден от Домовчийски, продължава участието си в надпреварата на междуобластно ниво. Следващият съперник ще бъде определен чрез жребий, а Раковски очаква срещи с шампионите на останалите области в Югоизточна България.

„И фенове, и футболисти тръпнем в очакване на жребия, за да разберем кой ще бъде следващият ни противник“, написаха от ФК Раковски.

В титулярния състав на областния първенец бяха Милко Баданов, Георги Балджийски, Станислав Работов, Ивайло Ячев, Денислав Куртев, Петко Панайотов, Пламен Койрушки, Валери Домовчийски, Йордан Томбов, капитанът Петър Атанасов и Стефан Рабаджийски.