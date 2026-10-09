Интер преговаря с Карлос Аугусто за нов договор

Интер води напреднали преговори с Карлос Аугусто за нов договор. Настоящото споразумение на бразилския защитник с клуба е до лятото на 2028 година, но двете страни имат желание сътрудничеството да продължи.

„Интер напредва в преговорите с Карлос Аугусто, за да го задържи в клуба и след лятото на 2028 година“, написа Фабрицио Романо. По информация на журналиста планът на италианския клуб е договорът да бъде удължен до края на годината.

27-годишният футболист се присъедини към Интер през лятото на 2023 година. Първоначално той премина в клуба под наем от Монца, а впоследствие трансферът му беше финализиран срещу малко над 15 милиона евро.

През настоящия сезон Карлос Аугусто има два гола и една асистенция в четири мача. Бразилецът е част от състава на Интер вече трети сезон, а клубът работи по ново споразумение, въпреки че настоящият му договор все още е валиден за още близо две години.