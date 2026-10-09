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Венци Стефанов за откриването на "Българска армия" и мача с ЦСКА

Венци Стефанов за откриването на "Българска армия" и мача с ЦСКА

9 Октомври, 2026 15:30 867 3

  • венци стефанов-
  • славия-
  • цска-
  • футбол

Все пак не всеки ден откриваме нов стадион, който ще е наистина завършен и модерен

Венци Стефанов за откриването на "Българска армия" и мача с ЦСКА - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред колегите от Gong.bg дали би се съгласил "белите" да изместят мача си с ЦСКА от петък (30 октомври) за събота (31 октомври), тъй като "червените" планират именно тогава да открият новия стадион "Българска армия".

"Нямаме проблеми, съгласни сме да преместим мача за събота. Все пак не всеки ден откриваме нов стадион, който ще е наистина завършен и модерен. А не като други в България", заяви Стефанов.


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  • 1 Сзо

    6 1 Отговор
    Браво. Най сетне и Венци да каже нещо умно.

    15:34 09.10.2026

  • 2 Чорбакаша

    1 0 Отговор
    Нов и модерен, а не като на Славия стадиона.

    16:00 09.10.2026

  • 3 Зеленски

    0 0 Отговор
    Венци е най ларш...

    16:40 09.10.2026

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