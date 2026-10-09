Венци Стефанов за откриването на "Българска армия" и мача с ЦСКА

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред колегите от Gong.bg дали би се съгласил "белите" да изместят мача си с ЦСКА от петък (30 октомври) за събота (31 октомври), тъй като "червените" планират именно тогава да открият новия стадион "Българска армия".

"Нямаме проблеми, съгласни сме да преместим мача за събота. Все пак не всеки ден откриваме нов стадион, който ще е наистина завършен и модерен. А не като други в България", заяви Стефанов.