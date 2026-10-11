Вратарката на Етър 64 вкара гол от собствената си врата

Вратарката на Етър 64 Десислава Николова отбеляза гол от собствената си врата при победата на великотърновки с 49:18 срещу Спортист-Кремиковци в първия кръг на женското хандбално първенство.

Николова първо спаси удар на домакините, а веднага след това изпрати топката с прецизен изстрел в опразнената врата на съперника. Попадението в началото на второто полувреме направи резултата 23:6 за Етър 64.

На почивката гостенките водеха с 21:6, а след 40 минути вече бяха отбелязали 30 гола. Николова допусна седем попадения в мрежата си в първите 40 минути.

Мартина Тодорова беше най-резултатна за Етър 64 с 10 гола. Александра Замишляк и Мелиса Еролова добавиха по шест попадения, а общо 13 хандбалистки на вицешампиона се разписаха в двубоя. За Спортист-Кремиковци по четири гола вкараха Симона Петрова и Славея Аначкова.

Бяла започна с разгром

Защитаващият титлата си Бяла победи Академик ПУ с 38:20 след 23:7 на почивката. Домакините вкараха първите осем гола в срещата, а след 20 минути игра водеха с 18:1.

Свиленград спечели най-оспорвания мач

Бронзовият медалист от предишния сезон Свиленград надделя над Сливница с 36:32. Домакините се оттеглиха на почивка с аванс от 21:13 след серия от 7:2 в края на първата част.

Сливница намали изоставането си до 22:23 в началото на второто полувреме, но Свиленград не допусна изравняване. Четири поредни гола малко преди финалната сирена осигуриха преднина от 36:31 и успеха на домакините.

Източници: bta.bg